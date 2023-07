CoCo Lee, chanteur de ‘Mulan’ et ‘Crouching Tiger’, décède à 48 ans – National

La chanteuse née à Hong Kong CoCo Lee, dont la carrière de plusieurs décennies en Asie a conduit à une renommée mondiale, est décédée par suicide, ont annoncé mercredi ses frères et sœurs. Elle avait 48 ans.

La star souffrait de dépression ces dernières années, « mais son état s’est considérablement détérioré au cours des derniers mois », ont écrit ses deux sœurs aînées Carol et Nancy Lee dans un communiqué sur Instagram.

Lee a tenté de se suicider chez elle dimanche et a été transportée d’urgence à l’hôpital, où les médecins ont tenté de la faire sortir du coma. Elle est décédée trois jours plus tard mercredi, ont écrit ses sœurs.

« Bien que CoCo ait cherché de l’aide professionnelle et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, malheureusement, ce démon en elle a pris le dessus sur elle », indique le communiqué.

Ses sœurs notent que cette année a marqué le 30e anniversaire de la carrière de chanteuse de Lee, qui lui a valu un énorme succès à travers la Chine et Taïwan, en particulier à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Sa mort a provoqué une vague de chagrin dans la couverture médiatique à la fois et mur à mur à Taiwan.

Les performances les plus remarquables de Lee incluent la voix de Fa Mulan dans la version en mandarin du classique de Disney Mulane, à propos de la légendaire héroïne populaire chinoise. Elle a également chanté la version mandarin de la chanson thème du film, Réflexion.

Lee a chanté la ballade romantique Un amour avant l’heure dans le film d’aventure d’arts martiaux Tigre accroupi Hidden Dragon, ce qui l’a propulsée vers une renommée mondiale. Elle a interprété la chanson nominée aux Oscars lors de la cérémonie des Oscars de 2001 dans une émission télévisée vue par des dizaines de millions de personnes.

Dans leur déclaration, les sœurs de Lee ont écrit qu’elle « a remporté d’innombrables éloges internationaux avec des chansons les plus vendues et a laissé au public une impression étonnante de ses excellentes performances en direct ».

«CoCo est également connue pour avoir travaillé sans relâche pour ouvrir un nouveau monde aux chanteurs chinois sur la scène musicale internationale, et elle a tout fait pour briller pour les Chinois. Nous sommes fiers d’elle ! ils ont écrit.

Née Ferren Lee à Hong Kong, la star a ensuite déménagé aux États-Unis avec sa famille, où elle a fréquenté le collège et le lycée de San Francisco. Lors d’une visite à Hong Kong après le lycée, Lee a remporté la première place d’un concours de chant, qui a ensuite lancé sa carrière musicale.

En 1996, Lee a signé avec Sony Music Entertainment et son premier album, Coco Leeest devenu l’album le plus vendu de cette année en Asie.

Bien que Lee ait commencé comme chanteuse de Mandopop, elle s’est ensuite diversifiée pour sortir des albums en cantonais et en anglais, avec des millions d’albums vendus. Sa chanson anglaise Veux-tu mon amour classé n ° 4 sur le palmarès Hot Dance Breakouts de Billboard en décembre 1999.

En 2011, Lee a épousé Bruce Rockowitz, un homme d’affaires canadien qui est l’ancien PDG de la société de chaîne d’approvisionnement de Hong Kong Li & Fung. Alors qu’elle avait deux belles-filles de son mariage avec Rockowitz, Lee n’avait pas d’enfants à elle.

Dans la dernière publication Instagram de Lee, datée du 31 décembre 2022, elle a partagé plusieurs photos d’elle-même, y compris des tatouages ​​​​des mots «amour» et «foi» ainsi qu’une photo de ce qui semble être un sac de drainage collé à son corps. .

« Amour et foi – mes deux mots préférés que je porte fortement dans mon cœur et dont j’avais désespérément besoin pour traverser cette année incroyablement difficile », a-t-elle écrit dans la légende. « La vie me paraissait parfois insupportable mais j’ai adapté l’attitude d’une ‘femme guerrière’ pour les affronter sans crainte. »

À la suite de sa mort, de nombreux fans et amis ont afflué vers les commentaires de son dernier message pour lui rendre hommage.

L’auteur-compositeur-interprète Mandopop Wang Leehom l’a décrite comme la « plus grande star » avec laquelle tout le monde voulait travailler.

« Dans l’industrie de la musique, Coco Lee a fait tomber les barrières internationales, avant tout autre chanteur chinois », a-t-il écrit. « Rappelons-nous toujours d’elle, comme une pionnière courageuse et une légende musicale importante. »

Le chanteur taïwanais Jolin Tsai a publié un message sur Facebook qui disait « RIP, ton sourire éclatant restera dans les mémoires ».

— Avec des fichiers de l’Associated Press

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour une aide immédiate.

Pour un répertoire des services de soutien dans votre région, visitez l’Association canadienne pour la prévention du suicide à suicideprevention.ca.

Apprenez-en davantage sur la prévention du suicide grâce à ces signes avant-coureurs et à des conseils sur la façon d’aider.