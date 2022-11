Coco Jones organise le brunch de l’EP “Ce que je ne vous ai pas dit”

Certifiée It Girl Coco Jones a récemment organisé un brunch chic pour célébrer la sortie de son EP. La Bel Air l’actrice / chanteuse a lancé son projet Ce que je ne t’ai pas dit le 4 novembre et elle a marqué le jalon au restaurant Bar Vegan d’Atlanta.

La star de 24 ans qui dominait déjà le petit écran dans le rôle d’Hilary Banks dans Peacock’s Prince frais le redémarrage a séduit une foule de DJ, de professionnels des médias et de créateurs de goûts qui ont écouté les sept chansons du projet pendant que Jones mixait et se mêlait.

Les invités ont siroté des cocktails Patron Tequila et apprécié le brunch à base de plantes du restaurant appartenant à Pinky Cole, qui comprenait du poulet et des gaufres végétaliens, ainsi que des crevettes et du gruau végétaliens.

Ont vu sur scène les hôtes Paige Shari et Mikala Marquié…

et l’actrice Paige Hurd.

Pendant le brunch, Jones a remercié les participants d’avoir écouté son projet publié par High Standard / Def Jam qui, selon elle, n’est «que le début» pour elle. La star aux multiples facettes s’est d’abord aventurée dans la musique avec la sortie de son projet éponyme en 2010.

Elle a également récemment publié un clip vidéo torride pour son morceau “ICU” qu’elle a raconté L’agitation du matin la montre entrer dans son «sac d’âme».

“J’ai l’impression d’avoir essayé de montrer différentes facettes de moi”, a déclaré Jones. “Les soins intensifs, c’est moi qui suis vraiment émotif et vulnérable.”

Jetez un œil à un récapitulatif de Coco Jones Ce que je ne t’ai pas dit Sortie EP.

