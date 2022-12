Coco Jones, Draya Michele et d’autres étourdissent au Winterland de Revolve

Joyeux traîneau SZN !

Revolve et AT&T se sont associés pour un Winterland étoilé qui a fait ressortir Draya Michèle, Coco Jones, Tia Mowry, Winnie Harlow, Natalia Bryantet plus encore à la célébration immersive sur le thème des vacances à Los Angeles.

Connu pour ses expériences exclusives, REVOLVE a ouvert l’événement interactif de 3 jours au public qui a profité d’une boutique éphémère festive, de la fabrication de couronnes et de la décoration de biscuits, de stations de barbe à papa, d’une grande roue et de performances spéciales.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

L’un des moments forts de l’événement a été que Tia Mowry est sortie et a tué le tapis au milieu de sa scission très médiatisée avec Cory Hardrict.

Cela vient après qu’elle se soit arrêtée AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna pour parler du “réveil” qui a conduit à la fin de ses 14 ans de mariage.

“J’ai su quand j’ai vraiment commencé à me concentrer sur mon bonheur”, a-t-elle révélé au AUJOURD’HUI hôtes. “Je me sens comme des femmes, nous avons tendance à nous concentrer sur le bonheur de tout le monde, en nous assurant que tout le monde va bien – c’est-à-dire nos enfants, nos amis, notre famille.” Tia a poursuivi: «Mais en fin de compte, c’est une question d’amour-propre. Lorsque vous commencez à vraiment travailler sur vous-même, à vous aimer, à connaître votre valeur et à connaître votre valeur, alors tout d’un coup, il y a cet éveil. Et ce n’est pas facile. C’est un voyage difficile, mais à la fin de la journée, j’ai l’impression que ça en vaut vraiment la peine.

Mowry a poursuivi en admettant que le décès de sa grand-mère et de la nièce de sa sœur jumelle Tamera Mowry-Housley, Alaina Housley, avait contribué à sa décision, mettant la vie en perspective.

“J’ai l’impression que lorsque j’ai recommencé, comme je l’ai dit, à me concentrer sur moi-même, mais il y avait cette tristesse”, a-t-elle déclaré. « Et je savais que la vie est courte. J’avais en fait perdu ma grand-mère. Nous avions perdu Alaina Housley. Et les deux à la fois. » “Il y a eu juste un moment ‘aha’ en moi où j’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Nous devons exploiter, voir ce qui se passe vraiment avec votre bonheur », a-t-elle poursuivi. “La vie est courte. Allons-y. Commençons à travailler sur vous et à nous concentrer vraiment sur ce qui compte vraiment, vraiment ici, c’est-à-dire votre paix, votre joie et votre bonheur.

Une autre chose qui a aidé Mowry à prendre sa décision difficile ? Thérapie.

“J’étais aussi en thérapie”, a-t-elle déclaré. « Je suis un grand fan de thérapie. C’est tout cela ensemble qui m’a donné ce moment “aha”.

Pourtant, malgré la fin de leur mariage, Tia est catégorique sur le fait qu’elle ne considère pas sa relation avec Hardrict comme un échec.

“Mon mariage a été un succès”, a-t-elle déclaré. « Je le considère comme un programme d’études lorsque vous êtes au collège ou au lycée. Vous apprenez, vous grandissez, vous évoluez, vous créez. J’ai pu créer avec Cory des enfants magnifiques et étonnants. À la fin de ce programme, il y a une remise des diplômes, il y a une célébration. Donc, c’est essentiellement comme ça que je le vois maintenant.

la soeur de Tia, Tamera Mowry-Housleya également parlé du divorce de Divertissement ce soirjaillissant de la façon dont sa sœur jumelle gère le divorce.