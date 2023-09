Coco Gauff triomphe d’Aryna Sabalenka pour remporter sa première couronne à l’US Open

L’adolescente américaine Coco Gauff est revenue par derrière pour remporter l’US Open samedi, remportant son premier titre du Grand Chelem grâce à une victoire combative contre la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Gauff, 19 ans, a produit une performance courageuse sur le terrain du stade Arthur Ashe pour gagner 2-6, 6-3, 6-2 en 2 heures 6 minutes, complétant ainsi une transformation de conte de fées dans la fortune de sa saison.

Elle est la reine adolescente du Queens. Coco Gauff a remporté son premier titre du Grand Chelem samedi. – US Open de tennis (@usopen) 10 septembre 2023

La sixième tête de série de Floride était entrée en finale en tant qu’outsider contre la deuxième tête de série percutante Sabalenka, qui deviendra numéro un mondial au classement de la semaine prochaine.

Mais alors que les deux joueuses ont commis de nombreuses erreurs tout au long d’une finale semée d’erreurs et regardée par une foule record de 28 143 personnes, c’est Gauff qui a gardé son sang-froid lorsqu’il s’agissait de sceller une victoire méritée.

Cette victoire a complété un revirement remarquable pour Gauff, qui était désemparé après une élimination au premier tour à Wimbledon en juillet.

À LIRE : Finale du simple messieurs de l’US Open 2023 : quand et où regarder Daniil Medvedev contre Novak Djokovic

Cependant, elle a rebondi pour remporter des titres à Washington et à Cincinnati et a désormais remporté la plus grande victoire de sa carrière, après une défaite fracassante à Roland-Garros l’année dernière.

« Cela signifie tellement pour moi », a déclaré Gauff ravi par la suite. « J’ai l’impression d’être un peu sous le choc en ce moment.

« Cette défaite à Roland-Garros (l’année dernière) a été un crève-cœur pour moi. Cela rend ce moment encore plus doux que je ne pourrais l’imaginer. »

Gauff, la troisième adolescente américaine à remporter l’US Open après Tracy Austin et Serena Williams, a également profité de son discours de victoire pour remercier ceux qui doutaient de son talent.

« Honnêtement, merci aux gens qui n’ont pas cru en moi », a-t-elle plaisanté.

« À ceux qui pensaient qu’ils mettaient de l’eau sur mon feu, ils mettaient du gaz sur mon feu et je brûle si fort en ce moment. »

Gauff était en difficulté lors du match d’ouverture, Sabalenka la brisant immédiatement d’un revers rauque qui a suscité un rugissement de « Allez! » de la Biélorusse.

Elle a tenu facilement pour prendre une avance de 2-0, mais Gauff a ensuite profité d’un jeu de service fragile de Sabalenka pour briser à 2-2 en quatrième.

Le Biélorusse a commis deux doubles fautes pour permettre à Gauff de revenir à égalité.

Mais cette parité durement gagnée a été abandonnée lors du match suivant lorsque Sabalenka a reculé pour prendre l’avantage 3-2.

Sabalenka a ensuite vacillé sur son propre service une fois de plus alors que Gauff a réussi deux balles de break lors du sixième match.

Mais Sabalenka est revenu à égalité avec un as, puis a pris une avance de 4-2 avec un smash catégorique.

Les problèmes de Gauff au service ont continué et Sabalenka a breaké pour la troisième fois pour mener 5-2, et elle a dûment bouclé le set en tenant le coup lors du jeu suivant.

Pourtant, alors que le match menaçait de se transformer en déroute, Gauff a finalement passé à la vitesse supérieure dans le deuxième set, commettant moins d’erreurs directes et résolvant les problèmes de son service.

Au lieu de cela, c’est Sabalenka qui a commencé à montrer des signes de fragilité à mesure que la tension montait. Elle a commis une double faute pour donner à Gauff le seul break du set et une avance de 3-1.

Gauff a repoussé une balle de break lors du jeu suivant pour tenir le score à 4-1 et a continué à tenir pendant le reste du set pour égaliser le match lorsque Sabalenka a frappé un long coup droit.

L’élan est resté fermement avec Gauff dans le set final et elle a obtenu un autre break crucial dans le jeu d’ouverture lorsqu’elle a réussi un lob de Sabalenka sous-touché avec un smash.

Gauff a ensuite tenu facilement pour une avance de 2-0 alors que Sabalenka avait du mal à retrouver un semblant de sang-froid.

Elle a commis quatre fautes directes pour offrir à Gauff un break et une avance de 3-0, et l’Américaine a ensuite tenu avec facilité pour mener 4-0.

Sabalenka a stoppé la pourriture en retenant son service lors du cinquième match, avant de prendre un temps mort médical pour recevoir un traitement à la cuisse gauche.

Gauff n’était cependant pas d’humeur à laisser échapper son emprise sur le match.

Bien que Sabalenka ait tenu et brisé Gauff pour réduire l’avance à 4-2, Gauff a riposté lorsque Sabalenka a commis une double faute pour créer un point de break.

Gauff a encaissé pour briser et prendre une avance de 5-2, puis a remporté la victoire lors du match suivant, tenant à l’amour avec un revers gagnant.

A LIRE AUSSI : US Open 2023 : Anna Danilina et Harri Heliovaara décrochent le titre en double mixte

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)