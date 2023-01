Coco Gauff, tête de série, affrontera la qualification pour la finale d’Auckland

La tête de série Coco Gauff a déclaré qu’elle n’aurait pas pu mieux démarrer l’année 2023 après avoir envoyé un autre adversaire avec facilité samedi pour se qualifier pour la finale à Auckland.

L’adolescente américaine et numéro sept mondiale Gauff a fourni une preuve supplémentaire qu’elle sera une force à l’Open d’Australie de ce mois-ci avec une démolition 6-0, 6-2 de la septième tête de série monténégrine Danka Kovinic.

La percutante Gauff n’a pas encore perdu de set au tournoi WTA 250 en Nouvelle-Zélande et sera la favorite de la finale de dimanche contre l’Espagnole Rebeka Masarova.

Masarova, classée 130e, a battu la Belge Ysaline Bonaventure 6-3, 6-3 dans une demi-finale avec deux qualifiés – leur avancement au plus profond du tournoi résumant une semaine au cours de laquelle les têtes de série ont lutté.

L’exception est Gauff, qui n’a pas perdu un set en quatre matches et n’a concédé qu’un total de 20 matchs.

Ce sera une quatrième finale en carrière pour la joueuse de 18 ans et sa première depuis qu’elle a perdu le décideur de Roland-Garros contre la numéro un mondiale Iga Swiatek il y a sept mois.

“Je ne m’attendais pas à ce résultat dans le tournoi”, a déclaré Gauff.

“Je n’aurais pas pu demander un meilleur début de saison, quel que soit le résultat de demain.”

Gauff, qui a également disputé un quart de finale à l’US Open l’an dernier, a remporté deux fois le circuit WTA, le plus récemment à Parme, en Italie, il y a près de deux ans.

Elle était une classe au-dessus de Kovinic, classée 60e, retournant le service avec férocité sur le chemin de la victoire des huit premiers matchs en un peu plus d’une demi-heure.

Son plus grand défi s’est avéré être la victoire avant que des nuages ​​​​d’orage n’éclatent sur le court central – un problème qui a tourmenté les organisateurs toute la semaine.

La victoire a été assurée trois minutes avant un déluge qui a retardé la deuxième demi-finale d’environ deux heures.

Gauff a déclaré qu’elle souhaitait éviter d’attendre que son match reprenne.

“J’essayais de rester concentré sur le match et non sur la pluie à venir, mais cela joue définitivement à l’arrière de votre tête quand vous savez que vous êtes proche de la fin et qu’il y a une contrainte de temps.”

Masarova, 23 ans, disputera sa première finale WTA après avoir impressionné cette semaine avec son gros service.

Elle n’a pas non plus perdu un set dans une course qui comprend une surprise au premier tour de l’Américain Sloane Stephens, deuxième tête de série.

“Battre un bon joueur au hasard ne veut rien dire, mais le faire constamment me donne plus de confiance”, a-t-elle déclaré.

«Je viens de prendre un match à la fois. Je me sentais bien en qualifications et maintenant c’est incroyable. Je suis plein d’émotions en ce moment.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)