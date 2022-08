Coco Gauff surmonte les gaffes au service pour atteindre les quarts de finale des Masters de Toronto

Coco Gauff a survécu à 15 doubles fautes jeudi pour remporter une victoire de 7-5, 4-6, 7-6 (7/4) sur Aryna Sabalenka pour atteindre les quarts de finale du WTA Toronto Masters.

L’adolescente américaine a contribué un peu moins de la moitié des erreurs dans l’affaire semée d’erreurs, son adversaire représentant 18 doubles supplémentaires.

La dixième tête de série Gauff, qui a atteint sa première finale du Grand Chelem à Roland-Garros cette année, et la numéro six Sabalenka se sont battues pendant trois heures et quart lors de leur marathon du troisième tour.

Gauff a terminé avec neuf as et a sauvé 10 des 14 points de rupture qu’elle a affrontés.

La victoire de la joueuse de 18 ans est survenue un jour après avoir battu la championne de Wimbledon Elena Rybakina au troisième tour dans un match qui a duré deux heures et trois quarts.

Gauff affrontera vendredi Simona Halep, double vainqueur du Grand Chelem, après que l’ancienne numéro un roumaine a battu le Suisse Jil Teichmann 6-2, 7-5 en 91 minutes.

