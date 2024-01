Coco Gauff, sous le radar de l’Open d’Australie, connaît un type de Grand Chelem très différent

Coco Gauff entre sur le terrain en pleine journée. Le stade est à moitié plein, si possible.

Jusqu’à présent, elle s’occupe principalement de son activité principale en un peu plus d’une heure. Quelques interviews télévisées suivent son échauffement. Pas beaucoup plus que cela. Parfois, seuls deux ou trois journalistes assistent à ses conférences de presse. Le soir, elle se fait à peine remarquer lorsqu’elle déambule dans les rues de Melbourne en route vers le dîner, qu’elle porte ou non une casquette de baseball et des lunettes de soleil.

“Certainement plus de détente”, a déclaré Gauff l’autre jour à propos de son expérience dans ce tournoi par rapport au dernier Grand Chelem qu’elle a joué et remporté à l’US Open à New York en septembre.

Vous vous souvenez de ces nuits où Gauff lançait les séances du soir avec des victoires palpitantes et mordantes ? Trois de ses quatre premiers matches se sont déroulés en trois sets. A deux reprises, elle a perdu le premier set. La foule de près de 24 000 personnes au stade Arthur Ashe explosait presque à chaque fois qu’elle gagnait un point et la mènerait à la victoire.

Coco Gauff a fait l’objet de moins d’attention médiatique en Australie (Cameron Spencer/Getty Images)

Ensuite, quel que soit le nom audacieux du tennis qui dirigeait l’interview sur le terrain, il remettait le micro et laissait Gauff agacer la foule avec sa version du message “restez à l’écoute de Novak Djokovic”. Des centaines de joueurs étaient inscrits au tournoi. Elle l’a possédé du début à la fin, la débutante de 19 ans se montrant comme jamais auparavant, les célébrités assises au bord du terrain pour ses matchs. Jimmy Butler. Les Obama. Son nom sur les lèvres de presque tout le monde sur le terrain du Centre national de tennis Billie Jean King.

Quatre mois plus tard, la vie de Gauff à Melbourne ne pourrait pas être plus différente, et pas de la manière qu’on pourrait le prédire. Bien sûr, elle est sur certains panneaux publicitaires. C’est ainsi depuis quatre ans maintenant, depuis cette percée qu’elle a réalisée à Wimbledon alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Son jeu n’a pas beaucoup changé. Elle a légèrement modifié son service le mois dernier avec l’aide d’Andy Roddick, rendant le mouvement un peu plus court et lançant la balle depuis une position plus élevée, même si cela est à peine perceptible. “Peut-être que c’est légèrement abrégé”, a déclaré Pam Shriver, qui surveille Gauff depuis ses années junior. “Mais pas beaucoup de différence.”

Coco Gauff a peaufiné son service (Cameron Spencer/Getty Images)

Le grand changement est que même si elle est l’une des plus grandes stars du sport, Gauff se dirige vers les quarts de finale pratiquement sous le radar, même si elle n’a pas perdu un set et a à peine permis à ses adversaires d’être compétitifs.

“Elle est jeune mais très expérimentée parce qu’elle est là depuis si longtemps”, a déclaré l’Ukrainienne Marta Kostyuk, qui aura la lourde tâche de l’affronter lors des huitièmes de finale mardi.

Elle a remplacé la tenue jaune fluo balle de tennis par une teinte qui ressemble plus au jaune terne d’un feu de circulation. Il n’y a pas de hordes de filles de la génération Z qui la suivent partout et implorent des selfies. Sa partenaire de double, Jessica Pegula, s’est retirée de cette compétition, elle n’emballe donc pas de terrains de jeu ni de salles plus petites pendant ses jours de repos en simple.

Ses matchs, programmés aux heures de grande écoute aux États-Unis, se terminent si rapidement, avec si peu d’énergie dépensée, qu’elle fait des séances de cardio ou de frappe après les avoir terminés. Avec si peu de tension pendant les matchs, il n’y a quasiment pas d’échanges avec son entraîneur, Brad Gilbert, ce qui est plutôt un miracle étant donné que bon, disons qu’il en faut beaucoup pour que Gilbert se taise.

Viennent ensuite les obligations médiatiques et puis, en milieu d’après-midi, Gauff essaie de trouver comment occuper le reste de sa journée.

“Allez au cinéma, je ne sais pas, lisez un livre ou quelque chose du genre”, a-t-elle déclaré dimanche, quelques heures après avoir battu la Polonaise Magdalena Frech, 6-1, 6-2 en 63 minutes. «Il n’est que 15 heures. C’est vraiment une sensation étrange.

Elle a vu Poor Things la semaine dernière. Elle prévoyait de voir The Iron Claw, un biopic sur le lutteur professionnel Kevin Von Erich, dimanche soir.

Suivez notre couverture tennis en cliquant ici

Et retrouvez nos dernières pièces

Il existe des explications très logiques à cette dynamique.

Gauff a eu un impact énorme sur tous les autres tournois du Grand Chelem. Elle a tenu les Britanniques dès l’âge de 15 ans lors de cette première victoire face à Venus Williams sur le Center Court de Wimbledon. Très dangereuse sur terre battue, elle a été finaliste de Roland-Garros en 2022. L’US Open est un endroit heureux depuis qu’elle a atteint la finale du tournoi. tournoi féminin à l’âge de 13 ans.

En tant que professionnel, l’Open d’Australie est le seul Grand Chelem où Gauff n’a jamais joué un rôle majeur. C’est la première fois qu’elle atteint les quarts de finale en simple et les Australiennes passent la première partie du tournoi à être obsédées les après-midi et les soirées par les leurs, alors qu’elles sont encore en compétition. Elle joue alors que les foules arrivent encore à Melbourne Park, ses matchs ont donc lieu lors de la soirée américaine, ce qui fait très plaisir à ESPN.

Les fans sont toujours chaleureux envers Coco Gauff à Melbourne (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Les fans ici la connaissent, l’aiment bien, et l’encouragent. Il y a des cris épars de « Allons Coco », dans les moments calmes entre les points. Elle a reçu le compliment ultime dimanche lorsque Rod Laver a pris place au premier rang dans l’arène qui porte son nom juste avant de servir à 4-1. Elle l’a remercié d’être venu ensuite, disant que c’était un honneur de jouer devant lui.

Mais elle n’est pas encore « une chose » ici, pour ainsi dire, ce qui rend les journées tranquilles. Non pas qu’elle s’en plaigne.

Gauff et son équipe l’ont toujours exhortée à profiter du temps libre. Ils refusent des dizaines d’offres de parrainage pour minimiser ses obligations et garder l’esprit clair. Concentrez-vous sur le tennis et l’argent et les opportunités seront au rendez-vous.

“Je joue le jeu sur le long terme”, a réitéré dimanche son agent, Alessandro Barel Di Sant Albano de Team8, l’agence co-lancée par Roger Federer.

Gauff a adopté cette approche sur le terrain. Elle accorde une attention particulière aux 30 points lorsque son adversaire sert, même si elle est déjà en pause de service, cherchant à raccourcir les matchs autant qu’elle le peut, pas seulement pour ce tournoi, mais pour les années à venir.

“JE“J’ai 19 ans maintenant, mais je ne pourrai pas toujours rebondir aussi vite physiquement ou mentalement”, a déclaré Gauff dimanche.

Pourtant, être un prodige peut avoir ses pièges.

Gauff a déclaré qu’elle s’était mise une pression énorme pour remporter un Grand Chelem à l’adolescence depuis cette percée à Wimbledon en 2019. L’été dernier, à moins d’un an de la fin, elle a perdu au premier tour à Wimbledon contre Sofia Kenin, l’Australienne 2020. Champion ouvert. Il n’y a aucune honte à cela, mais elle l’a pris durement.

“C’était nul », a déclaré Gauff. Mais, a-t-elle ajouté, « le monde n’a pas pris fin. Le soleil brille toujours. J’ai toujours mes amis et ma famille. J’ai réalisé que perdre n’était pas si grave et que je devais simplement me concentrer sur la bataille et le processus et en profiter. Quand le score est de 5-5 au troisième set, profitez de cette bataille au lieu de penser : « Et si je perds ? »

Rod Laver regarde Coco Gauff en action dimanche (Julian Finney/Getty Images)

Alors qu’il ne lui restait plus qu’un Grand Chelem en 2023, elle a pensé qu’il était temps de commencer à planifier pour 2024. Elle souhaitait faire appel à un entraîneur de renom. Gilbert était intéressé. Il a rejoint son équipe au milieu de l’été, un « OG », comme elle l’appelle (« gangster original »), avec des goûts étranges pour la musique (Tom Petty) et les bonbons (Jolly Ranchers).

Gilbert l’a aidée à se concentrer sur ses points forts – son revers, son service puissant, sa couverture de terrain et son endurance inégalées – plutôt que sur sa faiblesse, qui était son coup droit. Il l’a aidée à apprendre à le déguiser, en lui donnant plus de forme et de profondeur, en étendant les points et en transformant les matchs en compétitions d’athlétisme, dans lesquelles elle excelle depuis qu’elle est enfant.

Six semaines plus tard, elle remportait son premier Grand Chelem, six mois avant ses 20 ans.

Maintenant, c’est elle qui se sent comme la vétéran et la “OG”

“Je regarde les autres filles en tournée qui ont 16 ans et qui arrivent maintenant”, a-t-elle déclaré dimanche. “Ils se sentent si jeunes et je me sens si vieux.”

Puis elle s’est rattrapée.

«Je sais», dit-elle. “Je ne suis pas si vieux.”

(Photo du haut : Martin Keep/AFP via Getty Images)