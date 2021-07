Coco Gauff se retire des Jeux olympiques de Tokyo après un test de coronavirus positif | Actualités Tennis

Coco Gauff dit qu’elle espère représenter les États-Unis aux futurs Jeux Olympiques

Coco Gauff s’est retirée des Jeux olympiques après avoir été testée positive au coronavirus.

L’Américain de 17 ans, qui est classé 25e au monde, devait représenter les États-Unis aux prochains Jeux au Japon.

« Je suis déçu de partager la nouvelle que j’ai été testé positif pour COVID et que je ne pourrai pas jouer aux Jeux olympiques de Tokyo », a écrit Gauff sur les réseaux sociaux dimanche.

« Cela a toujours été un rêve pour moi de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques, et j’espère qu’il y aura beaucoup plus de chances pour moi de réaliser cela à l’avenir. »

Le retrait de Gauff affaiblit davantage la formation américaine dans le tournoi féminin, Serena Williams, Sofia Kenin et Madison Keys ayant déjà toutes choisi de ne pas jouer. Jennifer Brady, Jessica Pegula et Alison Riske représenteront désormais les États-Unis en simple.

Les Jeux de Tokyo, repoussés d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, débuteront vendredi.

L’événement de tennis aux Jeux olympiques de Tokyo a été touché par une série de retraits de grande envergure ces derniers jours.

Certains des plus grands noms du sport, dont Roger Federer, Rafa Nadal, Williams, Stan Wawrinka et Simona Halep, ont déjà annoncé leur décision de sauter les Jeux, qui a été retardée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Le finaliste de Wimbledon, Matteo Berrettini, est devenu le dernier concurrent masculin à se retirer alors qu’il s’est retiré plus tôt dimanche en raison d’une blessure à la cuisse.