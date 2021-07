Coco Gauff se retire des Jeux olympiques de Tokyo après un test COVID-19 positif

Coco Gauff a partagé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, annonçant qu’elle se retirerait des Jeux olympiques de Tokyo quelques jours avant le début des Jeux. On s’attendait à ce qu’elle soit la tête d’affiche de l’équipe de tennis des États-Unis en tant que joueuse américaine la mieux classée aux Jeux.

« Je suis tellement déçue de partager la nouvelle que j’ai été testé positif pour COVID et que je ne pourrai pas jouer aux Jeux olympiques de Tokyo », a déclaré Gauff dans son message Twitter. « Je souhaite bonne chance à l’équipe des États-Unis et des jeux sûrs à chaque olympien et à toute la famille olympique. »

La jeune femme de 17 ans était prête à participer à ses premiers Jeux olympiques, et sa sélection sur la liste américaine a fait de Gauff la plus jeune joueuse de tennis olympique depuis que Mario Ancic a fait ses débuts olympiques à 16 ans aux Jeux de Sydney en 2000.

Malgré son âge, l’adolescente a joué un rôle de premier plan dans l’équipe des États-Unis après que plusieurs grands noms du tennis se soient retirés des Jeux olympiques, invoquant des problèmes de blessures et de coronavirus. Serena Williams a confirmé qu’elle ne participerait pas aux Jeux après qu’une blessure l’a éliminée de Wimbleton. Sofia Kenin, la joueuse de tennis américaine la mieux classée au n ° 4, s’est retirée de Tokyo en raison de COVID-19.

Alors que les meilleurs joueurs de tennis – comme le n°1 Novak Djokovic et la star japonaise Naomi Osaka – s’affronteront à Tokyo, Gauff rejoint des dizaines d’autres athlètes qui se retirent des Jeux d’été. Du côté du tennis féminin, Bianca Andreescu (n°5), Simona Halep (n°9), Victoria Azarenka (n°14) et Angelique Kerber (n°22) ont décidé de ne pas participer aux Jeux olympiques. Certains des plus grands noms du football masculin, dont Roger Federer et Rafael Nadal, ne se rendront pas non plus à Tokyo.

Alors que les Jeux se rapprochent, de plus en plus d’athlètes se retirent volontairement ou sont forcés de se retirer en raison de tests COVID-19 positifs. La Corée du Nord s’est complètement retirée de Tokyo, choisissant de ne pas envoyer d’athlètes aux Jeux à cause du coronavirus.

Dans un sondage publié en mai, 83% du public japonais ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que les Jeux olympiques de Tokyo se déroulent comme prévu, mais les Jeux devraient néanmoins se poursuivre comme prévu.

