Coco Gauff se retire après avoir été testée positive au Covid

La joueuse de 17 ans a perdu contre Angelique Kerber 6-4, 6-4 sur le court central au quatrième tour à Wimbledon plus tôt ce mois-ci. C’était la deuxième fois qu’elle perdait à ce stade après sa percée au All England Club en 2019. Gauff est n ° 25 au classement WTA.

Deux joueurs de football sud-africains sont devenus les premiers athlètes à l’intérieur du village olympique à être testés positifs pour COVID-19, et d’autres cas liés aux Jeux de Tokyo ont également été confirmés dimanche, soulignant la tâche herculéenne à laquelle les organisateurs sont confrontés pour contenir le virus alors que les plus grands sports du monde l’événement se joue. Les tests positifs sont intervenus alors que certains des 11 000 athlètes et des milliers d’autres officiels d’équipe attendus du monde entier ont commencé à arriver, après avoir traversé une pandémie pour se rendre à Tokyo.

Ils vivront désormais tous à proximité immédiate du village olympique de la baie de Tokyo au cours des trois prochaines semaines. Les deux joueurs de football et un analyste vidéo de l’équipe qui ont également été testés positifs ont été transférés dans « l’installation d’isolement de Tokyo 2020 », a déclaré le comité olympique sud-africain. Le reste des membres de l’équipe et des responsables avaient également été mis en quarantaine.

Ces tests positifs ont encore attisé les craintes locales, l’équipe sud-africaine devant jouer contre le pays hôte, le Japon, lors de son premier match jeudi. Il y a déjà eu une opposition constante du public japonais à la tenue des Jeux olympiques pendant la pandémie, craignant qu’ils ne deviennent un événement super-propagateur et provoquent une augmentation des infections chez les Japonais.

