Coco Gauff remporte un 15e match consécutif pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Open de Chine avec une victoire sur Veronika Kudermetova | Actualités tennistiques

Coco Gauff a prolongé sa série de victoires à 15 matches en tête de la saison avec une victoire sur Veronika Kudermetova à l’Open de Chine.

La championne de l’US Open vise un troisième titre consécutif et a sauvé quatre points de set lors du premier match contre la championne de Tokyo la semaine dernière Kudermetova avant de décrocher une victoire 7-6 (5) 6-2 à Pékin.

Gauff affrontera ensuite Maria Sakkari, sixième tête de série, qui s’est battue pour une victoire 6-4 2-6 6-3 contre l’espoir local Wang Xinyu.

La numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka est également qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu l’Italienne Jasmine Paolini, non tête de série, 6-4 7-6 (4).

Cela a donné lieu à une revanche finale de l’Open d’Australie contre la cinquième tête de série Elena Rybakina, qui a battu Mirra Andreeva, 16 ans, mercredi.

Sabalenka a remporté l’un des matchs de la saison à Melbourne mais a perdu face à sa rivale en finale à Indian Wells.

« Je sais que j’aurai quelques chances de gagner ce match », a déclaré la tête de série. « Lors du dernier match que j’ai perdu, je suis devenu un peu nerveux et je me suis précipité un peu plus.

« La clé contre Elena est simplement de rester calme, de rester agressif et de ne pas trop précipiter les choses. »

Caroline Garcia, neuvième tête de série, est également qualifiée pour les huit derniers après avoir battu Anna Kalinina 6-3 6-2.