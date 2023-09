Coco Gauff remporte l’US Open pour son premier titre du Grand Chelem à 19 ans

NEW YORK –

Coco Gauff a mis de côté un départ médiocre et a remporté son premier titre du Grand Chelem à 19 ans, revenant pour vaincre Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 en finale de l’US Open samedi pour le plus grand plaisir d’un foule bruyante et bruyante du début à la fin.

Gauff, originaire de Floride, est la première adolescente américaine à remporter le tournoi de tennis majeur du pays depuis Serena Williams en 1999. Si l’US Open de l’année dernière consistait à dire au revoir à Williams alors qu’elle concourait pour la dernière fois, les deux semaines de cette année New York s’est transformé en un « Bienvenue dans le grand moment ! » pour Gauff.

C’est le genre de triomphe que l’on attendait – à juste titre ou non – de Gauff depuis qu’elle a fait son apparition sur la scène à 15 ans en devenant la plus jeune qualifiée de l’histoire de Wimbledon et en se qualifiant pour le quatrième tour lors de ses débuts en Grand Chelem en 2019. .

Elle a atteint sa première finale majeure à Roland-Garros l’année dernière, terminant deuxième, et a désormais remporté le plus grand trophée de sa carrière encore naissante. Gauff a remporté une 12e victoire consécutive et une 18e lors de ses 19 derniers matches depuis une élimination au premier tour au All England Club en juillet.

Gauff, tête de série n°6, l’a fait samedi en résistant à la puissance affichée par Sabalenka sur presque chaque coup de raquette, pour finalement s’y habituer et réussir à revenir coup après coup. Gauff s’est cassé pour commencer le troisième set sur un seul de ces points, traquant chaque balle qui lui frappait jusqu’à ce qu’elle finisse par frapper une volée de putaway qu’elle a ponctuée d’un coup de poing et d’un cri de « Allez! »

Bientôt, c’était 4-0 dans ce set pour Gauff. À 4-1, Sabalenka a pris un temps mort médical pendant que sa jambe gauche était massée. Gauff est resté alerte pendant la pause – cela n’a duré qu’une poignée de minutes, pas les 50 minutes lors d’une manifestation pour le climat en demi-finale – en pratiquant quelques services.

À la reprise, Sabalenka s’est cassé pour revenir à 4-2. Mais Gauff a immédiatement riposté et a rapidement servi la victoire, puis est tombée sur le dos sur le terrain. Elle est rapidement montée dans les gradins pour retrouver ses parents et d’autres personnes pour des câlins.

« Tu l’as fait! » » lui a dit la mère de Gauff, toutes deux en larmes.

Sabalenka est arrivée avec une fiche de 23-2 lors des tournois majeurs en 2023, y compris son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en janvier. La Biélorusse de 25 ans était déjà assurée de passer de la deuxième à la première place du classement WTA pour la première fois la semaine prochaine.

Mais elle a été réduite au rôle de faire-valoir par les fans. Comme cela arrive souvent lorsqu’un Américain joue en Amérique, Gauff a reçu de loin le plus grand soutien de la part des sièges du stade Arthur Ashe, d’une capacité de 23 000 places. Son interview télévisée d’avant-match, diffusée sur les écrans vidéo de l’arène, a été noyée par le bruit des applaudissements et des acclamations résonnant sur le toit rétractable fermé.

Même au début, les vainqueurs de Gauff étaient célébrés comme si le match était terminé. Les erreurs de Sabalenka aussi. Ses fautes et, surtout, ses doubles fautes – et il y en a eu six au total, trois lors de ses deux premiers jeux de service seulement, plus une autre pour donner un break dans le deuxième set – et diverses autres erreurs, dont une au-dessus du -une volée de revers d’épaule dans le filet et ce qui semblait être une volée de coup droit beaucoup plus simple.

À la fin, Sabalenka avait commis 46 fautes directes, soit bien plus du double du total de 19 de Gauff.

Voici une autre façon de voir les choses : Gauff n’a eu besoin que de 13 gagnants pour accumuler 83 points samedi.

Sabalenka est sortie en faisant ce qu’elle fait, peu importe le décor, la surface ou les enjeux : frapper des coups aussi fort qu’elle le peut et les ponctuer d’expirations bruyantes.

Cela ne veut pas dire que c’est tout ce qu’elle peut faire. Un point particulier du deuxième set a démontré que, lorsque Gauff a frappé un lob, Sabalenka l’a poursuivi dos au filet et, se retournant, a répondu avec son propre lob pour un gagnant.

Lorsque Sabalenka a tout calibré parfaitement, il est difficile pour n’importe quel ennemi de gérer son pouvoir – même quelqu’un d’aussi rapide, intelligent et instinctif que Gauff, dont la couverture de chaque balle a réussi à la maintenir dans des points que peu d’autres joueurs auraient pu obtenir. pouvoir s’étendre.

Et quand Sabalenka rate la cible, elle rate certainement sa cible. Après des erreurs samedi, elle se frappait fréquemment la cuisse ou jetait un coup d’œil vers son entourage tout en marmonnant ou en secouant la tête.

Aucun des deux joueurs n’a trouvé toutes les bonnes notes au début, peut-être en raison de leurs styles contrastés et du mélange de la superbe attaque de Sabalenka contre la défense exemplaire de Gauff.

Ils ont échangé leurs premiers breaks à 2-all, mais Sabalenka a ensuite saisi les quatre jeux suivants pour remporter ce set. Au cours de cette séquence, il y a eu un moment passionnant qui a fait faire du bruit au public avant la fin. Gauff s’est efforcé de continuer à récupérer les coups de Sabalenka au-dessus du filet, y compris en déviant d’une manière ou d’une autre un aérien en plein essor lors de la course, avant qu’un deuxième aérien inaccessible ne rebondisse sur le sol et dans les tribunes.

Sabalenka a levé la main gauche et remué les doigts, disant aux gens dans les tribunes de lui donner un peu d’amour.

Mais bientôt, Gauff jouait mieux, Sabalenka était plus hors cible et l’amour ne se déversait que sur l’un d’entre eux, le nouveau champion du Grand Chelem de ce sport.