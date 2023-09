Coco Gauff remporte l’US Open pour son premier titre du Grand Chelem à 19 ans en battant Aryna Sabalenka

NEW YORK (AP) — Coco Gauff est encore une adolescente, après tout, et cela ne devrait donc surprendre personne qu’elle soit au téléphone dans le vestiaire, parcourant les réseaux sociaux, jusqu’à 10 minutes avant de se rendre sur le terrain. la finale de l’US Open.

Ce que lisait la jeune femme de 19 ans originaire de Floride, dira-t-elle plus tard, c’étaient divers commentaires, négatifs, « disant que je n’allais pas gagner aujourd’hui ; cela a juste mis le feu en moi.

En tant qu’athlète professionnel depuis son plus jeune âge, dont certains attendent la grandeur et dont d’autres doutent, Gauff a toujours tout compris et a continué à avancer, essayant d’apprendre de chaque revers. Et maintenant, lors d’un tournoi auquel elle avait l’habitude de se rendre lorsqu’elle était enfant pour voir ses idoles, Serena et Venus Williams, Gauff est elle-même championne du Grand Chelem et une star certifiée.

Mis à part un départ médiocre samedi, Gauff a remporté une victoire 2-6, 6-3, 6-2 sur le futur numéro 1. 1 Aryna Sabalenka en finale au stade Arthur Ashe, ravissant une foule bruyante qui l’a soutenue du début à la fin.

Lorsque Gauff est entrée dans sa conférence de presse – téléphone à la main, bien sûr – elle a remarqué qu’un grand écran sur le mur du fond faisait tourner des photos d’elle du match. Elle a donc glissé son nouveau trophée en argent sous un bras et a utilisé l’autre main pour prendre un selfie avec ces photos en arrière-plan.

« En ce moment, je ressens juste du bonheur et un tout petit peu de soulagement », a-t-elle expliqué. « Parce qu’honnêtement, à ce stade, je le faisais pour moi et pas pour les autres. »

Gauff, originaire de Floride, est la première adolescente américaine à remporter le tournoi de tennis majeur du pays depuis Serena Williams en 1999. Si l’US Open de l’année dernière consistait à dire au revoir à Williams alors qu’elle concourait pour la dernière fois, les deux semaines de cette année New York s’est transformé en un « Bienvenue dans le grand moment ! » moment pour Gauff. Des personnalités célèbres étaient venues voir sa pièce, notamment l’ancien président Barack Obama, qui faisait partie de ceux qui lui ont adressé leurs vœux de félicitations samedi.

Gauff a fait irruption sur la scène à 15 ans en devenant la plus jeune qualifiée de l’histoire de Wimbledon et en se qualifiant pour le quatrième tour lors de ses débuts en Grand Chelem en 2019. Elle a atteint sa première finale majeure à Roland-Garros l’année dernière, terminant deuxième d’Iga. Swiatek, une défaite qui a piqué.

« J’ai regardé Iga soulever ce trophée et je l’ai regardée tout le temps », se souvient Gauff. «J’ai dit: ‘Je ne vais pas la quitter des yeux, parce que je veux ressentir ce que cela ressent pour elle.’»

Un autre moment difficile est survenu en juillet au All England Club, où elle a été éliminée au premier tour. Depuis lors, elle a remporté 18 des 19 matchs, et maintenant 12 de suite, tout en travaillant avec un nouveau duo d’entraîneurs composé de Brad Gilbert et Pere Riba.

Gauff, tête de série n°6, l’a fait samedi en résistant à la puissance affichée par Sabalenka sur presque chaque coup de raquette, pour finalement s’y habituer et réussir à revenir coup après coup. Gauff s’est cassé pour commencer le troisième set sur un de ces points, traquant chaque balle qui lui frappait jusqu’à ce qu’elle finisse par frapper une volée de putaway qu’elle a ponctuée d’un coup de poing et d’un cri de « Allez !

Bientôt, c’était 4-0 dans ce set pour Gauff. Il ne lui a pas fallu longtemps pour en finir, puis se laisser tomber sur le dos sur le terrain, avant de grimper dans les gradins pour retrouver ses parents.

« Tu l’as fait! » » lui a dit la mère de Gauff, toutes deux en larmes.

En plus de son trophée, Gauff a reçu une enveloppe contenant le salaire de 3 millions de dollars du champion, le même montant que Novak Djokovic ou Daniil Medvedev recevront après la finale masculine dimanche. C’est le 50ème anniversaire de l’US Open de 1973 qui est devenu le premier événement sportif majeur à verser des prix égaux aux femmes et aux hommes ; la personne qui a dirigé cet effort, la joueuse du Temple de la renommée et défenseure des droits Billie Jean King, était présente samedi.

« Merci, Billie », a déclaré Gauff, « de vous être battu pour cela. »

Sabalenka a obtenu une fiche de 23-2 dans les tournois majeurs en 2023, dont un titre à l’Open d’Australie. Le Biélorusse de 25 ans était déjà assuré de passer du n°2 au n°1 du classement la semaine prochaine (Gauff sera n°3 en simple, n°1 en double).

Cette étape de classement est « la raison pour laquelle je ne suis pas super déprimée en ce moment », a déclaré Sabalenka, puis a plaisanté : « Je vais certainement le être. Je vais définitivement prendre un verre ce soir – si j’ai le droit de dire ça.

Elle a été réduite au rôle de fleuret par les fans dans une arène de 23 000 places. Donnant le ton, l’interview télévisée d’avant-match de Gauff, diffusée dans l’arène, a été noyée par le bruit des applaudissements et des cris répercutés sur le toit rétractable fermé.

Les vainqueurs de Gauff ont été célébrés comme si le match était terminé. Les erreurs de Sabalenka aussi. Lorsque Sabalenka a entendu des acclamations lors de la cérémonie d’après-match, elle a plaisanté : « Vous auriez pu (moi) soutenir comme ça pendant le match. »

À la fin, elle a commis 46 fautes directes, Gauff 19. Voici une autre façon de voir les choses : Gauff n’a eu besoin que de 13 gagnants pour accumuler 83 points.

« Parfois, je peux devenir émotif », a déclaré Sabalenka. « Aujourd’hui, sur le terrain, je réfléchissais trop et il me manquait… des balles que je ne devrais pas manquer. »

Lorsque Sabalenka a tout calibré parfaitement, il est difficile pour n’importe quel ennemi de le gérer, même pour quelqu’un d’aussi rapide, intelligent et instinctif que Gauff, dont la couverture de chaque terrain de balle a gardé les points en vie.

Sabalenka a crédité la superbe défense de Gauff – « définitivement, elle bougeait tout simplement incroyable » et « je devais toujours jouer comme une balle supplémentaire » – mais pensait également que de nombreuses erreurs étaient « plus à propos de moi qu’elle. J’ai perdu ce match.

Lorsque Sabalenka a trouvé le chemin des filets dès le début, elle a dominé. Au cours d’une séquence de quatre matchs pour clôturer le premier set, un point passionnant a fait faire du bruit au public avant la fin. Gauff s’est empressé de récupérer les coups de Sabalenka, notamment en déviant d’une manière ou d’une autre un plafond en plein essor, avant qu’un deuxième plafond inaccessible ne rebondisse sur les sièges.

Sabalenka a levé la main gauche et remué les doigts, demandant aux spectateurs de lui donner un peu d’amour.

Mais bientôt, Gauff jouait mieux, Sabalenka était plus hors cible et l’amour ne se déversait que sur l’un d’entre eux, le nouveau champion du Grand Chelem de ce sport.

« Beaucoup d’autres à venir », a déclaré Sabalenka, « j’en suis presque sûr. »

Telle sera désormais la pression exercée sur Gauff : à quand la prochaine ? Ce n’est pas un fardeau facile. Considérez : deux des quatre précédentes championnes féminines de l’US Open étaient des adolescentes à l’époque, Bianca Andreescu en 2019 et Emma Raducanu en 2021, et aucune n’est encore près de reproduire ce succès.

La maturité de Gauff sur et en dehors du terrain devrait l’aider autant que jamais.

«J’ai simplement accepté toutes les choses positives et négatives qu’on dit de moi. Je me rends compte que parfois les gens ont des personnalités différentes et que certaines personnes doivent fermer les commentaires et ne pas les regarder. Mais je suis une personne argumentative. Je suis très têtue », a déclaré Gauff, qui a discuté avec son petit ami jusqu’à 1 heure du matin la veille du plus grand match de sa vie jusqu’à présent. « Mes parents le savent : s’ils me disent une chose, j’aime faire l’autre. »

Parlé comme un vrai adolescent.

Howard Fendrich, Associated Press