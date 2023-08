Coco Gauff remporte la finale de l’Open du Sud et de l’Ouest contre Karolina Muchova pour la troisième victoire de la saison | Actualités Tennis

Coco Gauff a remporté sa troisième victoire en tournoi de la saison avec une victoire sur Karolina Muchova lors de la finale de l’Open du Sud et de l’Ouest dimanche.

L’adolescent américain, septième tête de série, a réalisé une solide performance pour vaincre le numéro 17 mondial 6-3 6-4 en une heure et 56 minutes à Cincinnati.

La victoire de la joueuse de 19 ans lui assurera la sixième place du classement WTA lundi tandis que la Tchèque Muchova pourra se consoler avec une place dans le top 10.

Muchova a montré ses qualités de combattante dans le deuxième set en sauvant trois balles de match alors qu’elle menait 5-2 et en reculant d’un break, mais Gauff ne devait pas être refusée.

« C’est incroyable », a déclaré Gauff lors de la remise du trophée d’après-match. « Je suis juste heureux d’être ici pour ce moment.

« Je tiens à féliciter Karolina pour son parcours incroyable dans ce tournoi », a-t-elle ajouté. « J’espère que nous jouerons plus souvent et sur une scène plus grande que celle-ci. »

Gauff était la quatrième adolescente finaliste du tournoi et la première depuis Vera Zvonareva en 2004. Elle est la première adolescente championne depuis Linda Tuero, 17 ans, en 1968.

« Quand je me suis réveillé ce matin, la première chose que j’ai dite a été Ouch », a déclaré Muchova, 26 ans. « Je savais que ça allait être une tâche difficile à gagner, surtout contre quelqu’un comme Coco. »

La finaliste de Roland-Garros fêtera son anniversaire lundi en passant à la 10e place du classement WTA.

