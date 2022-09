Coco Gauff passe au troisième tour après avoir battu la Roumaine Elena-Gabriela

L’Américaine Coco Gauff a battu la Roumaine Elena-Gabriela Ruse 6-2, 7-6 (4) lors d’un match de deuxième tour à l’US Open ici mercredi.

À 18 ans, Gauff, tête de série n ° 12, est la deuxième plus jeune joueuse restante dans le tableau féminin – et pourtant, elle est largement considérée comme l’une des favorites pour remporter le titre de l’US Open, avec Iga Swiatek, la mieux classée. .

Atteindre la finale à Roland Garros a accéléré les attentes entourant cette adolescente – peut-être le plus important dans son propre esprit.

“En arrivant à une finale, je pense que les gens s’attendent à ce que vous surmontiez ce dernier obstacle, et c’est quelque chose que j’attends de moi aussi parce que je sais que je le sens en moi que je peux le répéter et le refaire”, a déclaré Gauff. par WTA.

« Je ne m’attendais pas à être aussi nerveux avant la finale. Maintenant que je sais à quoi m’attendre, je m’attends au moins à faire mieux.

Elle est récemment devenue la deuxième plus jeune WTA do

ubles n°1 de l’histoire et tête de série n°2 aux côtés de Pegula cette quinzaine. Elle est également n ° 6 de la WTA Race to the Finals pour les joueuses en simple grâce à sa qualification pour les quarts de finale à Toronto.

Ruse servait pour le deuxième set à 40-15 lorsque Gauff a fait monter la température. Sur le plus long échange du match (22 coups), elle a réussi un coup croisé du revers pour un gagnant et a montré une réelle émotion. Ruse a ensuite commis une double faute pour en faire un 5-tout.

Au tie-break, un énorme revers l’a envoyée dans la colonne des victoires. Gauff a maintenant doublé ses résultats de match en 2022, remportant 32 défaites contre 16. Ruse, une Roumaine de 24 ans classée n ° 101, s’est bien acquittée.

Gauff, qui a commis huit doubles fautes, était visiblement agacée par elle-même à ces occasions. Elle comprend que c’est quelque chose qu’elle doit nettoyer à l’avenir.

“En ce qui concerne la pression, j’ai appris dans ma vie qu’il suffit de l’accepter, de ne pas l’ignorer”, a-t-elle déclaré. « Ça va être là. Tu le sens. Tout le monde le ressent pour vous. Donc, au lieu d’essayer de dire : “Je ne suis pas nerveux”, je dis : “Je suis nerveux, je ressens une pression, je ressens ça”. Maintenant, une fois que vous reconnaissez un problème, vous pouvez le résoudre.

Et Gauff n’a pas été le seul succès américain mercredi.

En fait, son prochain adversaire, Madison Keys, faisait partie d’un groupe de trois têtes de série américaines qui sont également qualifiées pour le troisième tour dans la moitié inférieure : Shelby Rogers et Alison Riske-Amritraj et Keys.

Keys, après être tombé au 87e rang du classement au début de cette année, a ressemblé à des clés vintage. Elle a récemment battu trois champions majeurs consécutifs à Cincinnati – Jelena Ostapenko, la n ° 1 Iga Swiatek et la gagnante de Wimbledon Elena Rybakina – avant de perdre contre une quatrième, Petra Kvitova, en demi-finale.

