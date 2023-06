Coco Gauff on Night French Open Night Sessions étant monopolisé par les hommes

Coco Gauff a ignoré les sessions nocturnes de Roland-Garros monopolisées par les hommes, affirmant que ce n’était pas un « hotspot » pour les joueuses.

En 2022, une seule des 10 sessions nocturnes de Roland Garros comportait un match en simple féminin.

Cette année, les six premières soirées ne comportaient également que des simples masculins, le dernier affrontement de dimanche entre Aryna Sabalenka et Sloane Stephens devant être le premier match féminin à la septième fois.

« Pour être honnête, je ne sais pas si la session nocturne entre les joueurs est un point chaud populaire », a déclaré le numéro six mondial américain Gauff.

« Je suppose que pour la télévision et c’est le premier spot, peut-être que oui, ça craint dans ce sens. Mais parmi les joueurs et d’après mes conversations, je ne pense pas que beaucoup de gens veuillent cet endroit simplement parce qu’il est tard dans la nuit. »

Le joueur de 19 ans a ajouté: « Je ne sais pas si Sloane ou Aryna voulaient jouer à ce moment-là, mais je connais ceux à qui j’ai parlé, personne ne veut vraiment la session nocturne.

« Nous étions heureux avec les hommes qui l’ont pris. »

L’année dernière, la directrice du tournoi Amelie Mauresmo, ancienne numéro un mondiale et double vainqueur du Grand Chelem, a fait sensation en disant que les matchs masculins étaient plus attrayants.

Cependant, elle a insisté sur le fait que ses propos avaient été sortis de leur contexte.

Samedi, il a été rapporté que les fans offraient à la revente leurs billets pour la session du dimanche soir.

Le numéro un mondial masculin Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, 22 fois champion du Grand Chelem, jouent tous les deux dans la journée de dimanche.

Ils font partie d’une session de trois matches en journée sur le court Philippe Chatrier avec le billet le plus cher, selon le site Web du tournoi, au prix de 245 euros, soit une moyenne d’un peu plus de 80 euros par match.

Le seul match du dimanche soir est cependant proposé au prix fort de 180 euros.

Le numéro sept mondial Ons Jabeur pense que la meilleure voie à suivre est de suivre l’exemple des Open d’Australie et des États-Unis et de programmer un match masculin et un match féminin côte à côte lors des sessions nocturnes.

Cela signifierait un début plus tôt que le créneau actuel de 2030 (1830GMT) ou courrait le risque de se terminer profondément dans les premières heures du lendemain matin.

Le match de samedi soir, qui a vu Alexander Zverev battre Frances Tiafoe en quatre sets, s’est terminé dimanche à 00h15 heure locale (22h15GMT).

« Il était grand temps de mettre une session nocturne avec un match féminin. C’est un peu étrange que nous n’ayons pas eu les deux matches, homme et femme », a déclaré le joueur tunisien Jabeur.

La finaliste de Wimbledon et de l’US Open en 2022 pense que la perception du public sur le tennis féminin doit changer radicalement.

« Les gens jugent juste que ça va être un match de merde. Mais ce n’est pas le cas. Il y a beaucoup de matches extraordinaires », a-t-elle déclaré.

« J’ai rencontré beaucoup de gens qui disent, Eh bien, les matchs féminins, bla, bla, bla, et je leur demande, Avez-vous regardé un match féminin ? Ils ont dit non. Comment peut-on juger un match féminin sans le regarder ? »

« J’espère que le stade sera plein demain. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)