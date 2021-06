Coco Gauff n’a pas subi de pression avant le retour des championnats de Wimbledon | Actualités Tennis

Coco Gauff se sent calme avant son retour aux championnats de Wimbledon

Coco Gauff a déclaré qu’elle ne ressentait aucune pression avant les championnats de Wimbledon de cette année.

L’Américaine, qui était l’histoire des championnats 2019 lorsqu’elle s’est qualifiée pour le quatrième tour à 15 ans, n’a pas joué de match sur gazon depuis ses débuts en SW19.

Après l’annulation du swing sur gazon de la saison dernière en raison d’un coronavirus, elle est arrivée en Angleterre pour le tournoi d’échauffement de Wimbledon, le Viking International Eastbourne, qui débutera lundi.

« Cela fait si longtemps », a-t-elle déclaré à propos de ses débuts à Wimbledon.

« Je ne dirai pas que c’est comme si c’était hier. J’ai l’impression que c’était il y a longtemps – et c’était il y a presque deux ans. C’est juste fou. Je ne sais pas comment je vais me sentir en revenant pour la première fois Je sais que je serai heureux.

Murray reçoit un joker pour Wimbledon Andy Murray a été annoncé comme l’un des premiers récipiendaires d’un wildcard à Wimbledon.

« Les gens pourraient s’attendre à ce que je ressente de la pression, mais je ne ressens pas vraiment de pression. Je vais juste m’amuser et en profiter. Je ne veux pas vraiment me forcer à comparer mon résultat cette année avec la dernière fois.

« Je veux faire mieux que lorsque j’y suis allé pour la première fois, mais c’était le début de tout. Je suis reconnaissant pour cette expérience et cela m’a vraiment aidé en tant que joueur et personne.

« Je suppose que je n’ai pas encore eu de flash-back concernant Wimbledon, alors peut-être que cela arrivera quand je serai sur le terrain. »

Le temps de Gauff à Wimbledon en 2019 était une histoire incroyable et son retour sera très attendu

Depuis 2019, la carrière de Gauff continue sur la bonne voie. La jeune femme de 17 ans occupe la 23e place au classement mondial et avait l’air calme lors de sa récente course aux quarts de finale de Roland-Garros. Les championnats de Wimbledon sont un Grand Chelem qui aura toujours une place spéciale dans son cœur.

« Wimbledon est certainement le plus prestigieux des tournois du Grand Chelem, ils ont toutes les règles concernant le port du blanc et seules certaines personnes peuvent jouer sur le court central à moins que vous n’y jouiez un match », a-t-elle ajouté.

« Je pensais que c’était tellement cool peut-être de penser à jouer un tournoi exclusif et le fait que j’ai pu le faire si jeune était vraiment cool.

« Et jouer également sur les deux plus grands courts du tournoi, sur lesquels beaucoup de gens n’ont pas encore joué, c’est quelque chose dont je suis fier. »

Jabeur victorieux à Birmingham

Ons Jabeur est devenue la première femme arabe à remporter un titre WTA en simple avec une victoire 7-5 6-4 sur Daria Kasatkina lors de la finale du Viking Classic à Birmingham dimanche.

C’était aussi la première victoire du joueur tunisien contre Kasatkina. La Russe, quatrième tête de série, qui visait son troisième titre cette année, avait remporté les deux matchs précédents contre Jabeur, mais ils n’étaient pas sur gazon.

Jabeur a maintenant enregistré 28 victoires en tête du tour cette année, un décompte que seule la n ° 1 mondiale Ashleigh Barty a reproduit.

Ons Jabeur : créateur d’histoire La pionnière tunisienne est la 1ère femme arabe à : – Gagner un Chelem junior (RG 2011)

– Faire un Slam 3R (2017 RG)

– Faire un Slam QF (AO 2020)

– Gagner un titre WTA en simple (2021 Birmingham)

– Classement dans le Top 70 – Actuellement le mieux classé de tous les temps au n ° 24. pic.twitter.com/gRvu05P9nr – Initié WTA (@WTA_insider) 20 juin 2021

Samsonova triomphe en Allemagne

Pendant ce temps, la qualifiée Liudmila Samsonova a terminé une semaine remarquable en battant Belinda Bencic 1-6 6-1 6-3 pour remporter l’Open d’Allemagne.

Samsonova s’est ralliée après avoir perdu le premier set et a frappé 14 as en route vers son premier titre sur le circuit ATP.

La Russe, classée 106e, est passée par deux tours de qualification et a réussi des bouleversements majeurs sur son chemin vers le titre.

Elle a évincé la double vainqueur de l’Open d’Australie Victoria Azarenka en demi-finale et plus tôt dans le tirage au sort, avait également éliminé deux anciennes finalistes du Grand Chelem, Madison Keys et Marketa Vondrousova.

