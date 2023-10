Coco Gauff : L’ascension de l’adolescente américaine vers la gloire du Grand Chelem à l’US Open | Actualités tennistiques

C’était un rêve américain devenu réalité puisque Coco Gauff est devenue la première adolescente américaine à gagner à Flushing Meadows depuis Serena Williams en 1999.

Déjà réputée pour un niveau de maturité rarement vu pour quelqu’un d’aussi jeune, Gauff a prononcé l’un des discours les plus gagnants à New York le mois dernier après sa victoire contre Aryna Sabalenka – faisant taire les sceptiques qui disaient qu’un titre du Grand Chelem ne viendrait jamais.

« J’ai fait de mon mieux pour porter ça avec grâce et j’ai fait de mon mieux si honnêtement, pour ceux qui pensaient que vous mettiez de l’eau sur mon feu, vous y ajoutez vraiment du gaz. Et maintenant, je suis vraiment brûlant si fort en ce moment », a déclaré le jeune homme de 19 ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Coco Gauff dit que cela « signifie tellement » de soulever l’US Open devant son public et remercie ses sceptiques de lui avoir donné une motivation supplémentaire



Au cours de sa préparation, elle avait remporté un titre de niveau WTA 500 à Washington – qu’elle avait accompagné d’un prestigieux titre WTA 1000 à Cincinnati – souvent la dernière étape pour les joueuses d’élite, avant une semaine de mise au point à Flushing Meadows.

Malgré le succès, certains ont ressenti le besoin de lui dire que tout allait être aussi bien que possible sur les plateformes de médias sociaux.

En vérité, c’était presque le cas. Son parcours pour remporter le titre a été pour le moins compliqué.

À deux reprises, avant la deuxième semaine, Gauff a été obligée de montrer toute sa combativité pour sortir d’un set et progresser dans le dernier majeur de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Moments forts de la finale de l’US Open entre Coco Gauff et Aryna Sabalenka



En finale, Sabalenka, championne de l’Open d’Australie, a dominé le terrain dans le premier set, laissant Gauff devoir résoudre l’énigme avant de se rallier pour se tailler un petit morceau d’histoire.

Remontez le temps quatre ans en arrière et l’ancien prolifique numéro 1 mondial junior s’est vu attribuer une wildcard pour les qualifications de Wimbledon.

Elle en a fait bon usage, devenant la plus jeune joueuse à accéder au tableau principal via la qualification.

Image:

Gauff est devenu une célébrité à l’âge de 15 ans à Wimbledon





Alors que le soleil se couchait sur la carrière des sœurs Williams, Gauff, alors âgée de 15 ans, a provoqué un énorme choc en battant Venus, quintuple championne de Wimbledon, au premier tour.

Le battage médiatique croissant l’a vue ensuite bouleverser Magdalena Rybarikova avant de vaincre Polona Hercog en trois sets. Sa bulle a finalement éclaté aux mains de l’éventuelle championne, Simona Halep.

Elle a enchaîné avec une course au troisième tour de l’US Open, perdant contre Naomi Osaka, mais a été invitée à partager le micro d’après-match avec elle.

Son premier titre a suivi plus tard cette année-là à Linz, où elle avait perdu lors des tours de qualification, avant de se voir accorder une place dans le tableau principal en tant que perdante chanceuse.

Le défi pour les joueuses qui gravissent si fortement les échelons est d’obtenir des résultats sur le circuit WTA, mais personne n’aurait pu prédire une pandémie mondiale, qui mettrait fin à tout élan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tim Henman analyse la victoire sensationnelle de Gauff à l’US Open et évalue l’impact qu’elle peut avoir sur le sport



Gauff, aujourd’hui âgée de 16 ans seulement, a utilisé sa voix sur les réseaux sociaux pour exhorter les gens à voter et à dénoncer le racisme dans un discours émouvant lors d’une manifestation dans sa ville natale de Delray Beach, en Floride.

La maturité dont elle faisait déjà preuve à cette époque lui serait très utile. À présent, les joueurs prenaient la mesure de l’adolescent percutant. Son coup droit avait tendance à s’effondrer et pouvait être exploité comme une faiblesse par des joueurs plus expérimentés.

Alors que le monde sortait de la pandémie, sa progression en Grand Chelem s’est poursuivie avec un quart de finale à Roland-Garros et une autre course au quatrième tour à Wimbledon.

C’était sa course à la finale de Roland-Garros en 2022 qui a amené les joueurs à se demander à quel point elle pouvait devenir bonne. Bien qu’elle ait été battue en deux sets par Iga Swiatek, Gauff avait démontré qu’elle appartenait aux meilleurs.

Elle a réussi à donner aux supporters locaux de quoi se réjouir à la fin de l’année en atteignant les quarts de finale de l’US Open pour la première fois.

En regardant ses résultats en Grand Chelem cette année, Wimbledon a sans doute été sa seule déception. Gauff a de nouveau atteint le quatrième tour à Melbourne et les quarts de finale à Roland-Garros et puis, bien sûr, le reste appartient à l’histoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Katrina Adams discute de l’impact qu’Althea Gibson et Arthur Ashe ont eu sur le monde du tennis



Quelle est la prochaine étape pour Gauff ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Martina Navratilova a félicité Coco Guaff pour sa performance sur le terrain et l’impact qu’elle a au-delà du tennis.



Elle a fait ses débuts en finale de la WTA l’année dernière, mais n’a pas réussi à sortir des phases de groupes du tournoi à la ronde, mais cette fois-ci, on attendra de plus grandes choses d’elle.

Peu importe ce que 2024 lui réserve, Gauff n’a rien à prouver sur ou en dehors du terrain.

Une jeune femme qui a le sens de la responsabilité sociale, reconnaissant le bien qu’elle peut faire avec sa plateforme, une bonne dose de « doutez de moi à vos risques et périls » saupoudrée de talent qui pourrait la voir devenir l’une des grandes stars du football.

Pourra-t-elle continuer à imiter une carrière similaire à celle de ses idoles ? Attendez-vous à ce qu’elle remporte plusieurs tournois du Grand Chelem et elle n’aura même pas 20 ans avant mars prochain.

Diffusez tous vos sports préférés et bien plus encore avec MAINTENANT pour 21 £ par mois pendant six mois