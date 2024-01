Coco Gauff : La grande évasion

Coco Gauff est une grande fan des escape games, un jeu dans lequel elle et ses amis doivent travailler rapidement avec une série d’indices et trouver comment émerger dans un laps de temps limité.

Cet entraînement s’est avéré utile mardi après-midi lorsque Gauff a disputé son pire match du Grand Chelem depuis longtemps et a été si proche à quitter l’Open d’Australie avant de s’en sortir avec une victoire en quart de finale en trois sets remplie d’erreurs contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk, 6-7(6), 7-6(3), 6-2.

Pour Gauff, cette victoire est un cruel rappel de la minceur de ses marges, même après les changements d’entraîneur et de stratégie qu’elle a apportés l’été dernier qui l’ont aidée à devenir championne de l’US Open, où elle s’est annoncée comme l’une des plus grandes stars du sport.

Gauff avait largement parcouru ses quatre premiers matches de ce tournoi, gagnant sans perdre un set, généralement en un peu plus d’une heure. Une demi-finale contre Aryna Sabalenka, son adversaire en finale de l’US Open, semblait inévitable.

Ce qui s’est déroulé mardi, par une chaude après-midi à Melbourne, n’était rien de moins que stupéfiant. Gauff a joué un de ces matchs bâclés, remplis de services mous et de tirs errants qu’elle semblait avoir laissés dans son passé.

“Aujourd’hui, c’était définitivement un match C”, a déclaré Gauff à la fin. “J’espère que (j’ai) éliminé le mauvais match.”

Ses coups droits ont quitté le terrain. Son revers robuste a disparu au combat pendant de longues périodes. Son service, l’un des plus puissants du jeu, est devenu fragile et a ralenti à une fraction de sa vitesse habituelle. Parfois, alors qu’elle lançait son deuxième service au milieu du filet, il semblait que les redoutables jappements qui l’avaient tourmentée plus tôt dans sa carrière étaient revenus au pire moment.

Gauff était assez impitoyable dans son auto-évaluation et ne parvenait pas à l’expliquer. La veille au soir, elle a joué aux cartes avec ses parents, comme elle le fait toujours, et s’est réveillée en pleine forme.

“Je me suis échauffée lors de l’avant-match plus tôt ce matin, je frappais bien, je servais bien, je me sentais vraiment bien”, a-t-elle déclaré. «C’est en quelque sorte arrivé. J’avais l’impression que j’allais tenter des tirs que je fais habituellement et qu’il manquait et manquait beaucoup – même pas de près.

Suivez notre couverture tennis en cliquant ici

Et retrouvez nos dernières pièces

Gauff a commis 81 erreurs dans le match, dont 51 non forcées et 25 sur un coup droit qui était parfois si sauvage qu’on aurait dit qu’elle était une gauchère naturelle jouant de la main droite à certains moments. Elle a commis neuf doubles fautes – le même total que lors de ses quatre matchs précédents combinés – et n’a réussi qu’un seul as.

Gauff était mené 5-1 et deux breaks de service dans le premier set, moment auquel un Kostyuk auparavant stable a commencé à trembler, permettant à Gauff de revenir en force et de remporter le set dans un bris d’égalité serré. Elle et Kostyuk, un joueur de 21 ans qui, comme Gauff, a fait irruption sur la scène à 15 ans, ont totalisé 50 fautes directes et 11 doubles fautes dans le seul premier set.

Kostyuk a eu plusieurs occasions de mettre Gauff à l’écart dans ce set, en ratant quelques occasions faciles au milieu du terrain, et elle a déclaré que ces erreurs resteraient avec elle pendant plusieurs jours. Elle a essayé d’être philosophique à ce sujet.

“Tout le monde rate des balles faciles”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde gagne aussi des points très difficiles.”

(Phil Walter/Getty Images)

Le deuxième set était à peu près le même, sauf que c’est Gauff qui s’est effondrée alors qu’elle servait pour mettre fin au tout à 5-3. Alors que Kostyuk se démenait pour prolonger les points, les coups errants de Gauff sont devenus aussi mauvais qu’ils l’avaient été tout l’après-midi, en particulier du côté de son coup droit, que Kostyuk a frappé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il tombe en panne.

Cela a toujours été le manuel de jeu contre Gauff. Puis, l’été dernier, avec l’aide de Brad Gilbert, entraîneur et commentateur de tennis de longue date, elle a découvert comment dissimuler sa plus grande faiblesse en envoyant des coups droits profondément dans le terrain et en utilisant sa vitesse et son endurance inégalées pour survivre à ses adversaires.

Kostyuk n’est cependant pas tombé dans le piège. Elle est intervenue et a emmené ces mini-lobs doux vers le haut, les frappant à travers le terrain et forçant Gauff à revenir sur ses talons.

Mais lorsque le troisième set a commencé, Gauff s’est redressée pour s’imposer sur suffisamment de points cruciaux pour gagner une place en demi-finale de ce tournoi pour la première fois. Elle a remporté ses deux précédentes demi-finales du Grand Chelem, mais elle devra probablement secouer les papillons et jouer un peu mieux que celle-ci pour en remporter une autre.

“Cela me donne confiance en sachant qu’au moins à ce stade d’un Grand Chelem, mes nerfs sont généralement calmes”, a-t-elle déclaré. “J’espère que je pourrai y aller et m’installer.”

(Photo du haut : Daniel Pockett/Getty Images)