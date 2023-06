Coco Gauff: la décision de Wimbledon d’assouplir les règles vestimentaires entièrement blanches est un grand soulagement pour les joueuses | Actualité Tennis

Coco Gauff a raconté Sports du ciel La décision de Wimbledon d’assouplir ses règles vestimentaires entièrement blanches est « un énorme soulagement » et rend les choses « beaucoup moins stressantes » pour les joueuses.

Les organisateurs de Wimbledon ont annoncé en novembre que les compétitrices seraient désormais autorisées à porter des sous-shorts sombres et à soulager une source potentielle d’anxiété lorsqu’elles ont leurs règles.

Tous les joueurs étaient auparavant interdits de porter des sous-vêtements colorés depuis 2014 dans le cadre de la politique vestimentaire entièrement blanche de Wimbledon.

Suite aux critiques de l’ancienne championne Billie Jean King et Judy Murray, les règles ont été modifiées.

S’adressant exclusivement à Sports du ciell’adolescent américain Gauff a parlé de l’impact qu’un tel changement aura.

« Je le soutiens vraiment beaucoup. Ça va être un grand soulagement », a déclaré Gauff.

« J’ai eu mes règles l’année dernière à Wimbledon et c’était très stressant. Je veux dire, vous avez les sous-vêtements menstruels et des trucs pour vous aider, mais c’est toujours dans votre esprit.

Image:

Gauff, 19 ans, a admis qu’elle prendrait des pauses toilettes pour «vérifier que rien ne se montrait», telle était l’anxiété





« Parfois, et je sais que lorsque vous allez aux toilettes, vous êtes censé utiliser les toilettes, mais j’allais aux toilettes juste pour vérifier et m’assurer que rien n’était visible. Je pense donc que cela va soulager beaucoup de stress. pour moi et d’autres filles dans le vestiaire à coup sûr.

« J’attends avec impatience cette décision à l’avenir et comment elle affectera les autres joueurs en général. Et je pense que c’est très bien que cette discussion ait été évoquée.

« C’est quelque chose dont j’ai parlé l’année dernière lors du tournoi proprement dit, lorsque le sujet a été abordé pour la première fois, et maintenant je suis heureux que la décision ait été prise.

« Cela rendra les choses beaucoup, beaucoup moins stressantes pour nous. »

À seulement 19 ans, Gauff se prépare pour Wimbledon sur le dos d’une huitième de finale à l’Open de France 2023, le tournoi où elle a atteint son premier quart de finale du Grand Chelem en 2021.

Elle a fait la finale de Roland-Garros l’année dernière, ainsi que les quarts de finale de l’US Open, et ses performances ont régulièrement attiré l’attention d’acteurs américains célèbres tels que Samuel L Jackson.

C’est quelque chose que Gauff dit avoir encore du mal à comprendre.

« J’ai pu en profiter beaucoup. C’est toujours très surréaliste pour moi, certains aspects et certaines personnes et nos célébrités savent en quelque sorte qui je suis », a-t-elle déclaré.

Image:

Gauff dit qu’elle trouve toujours sa renommée parmi les acteurs célèbres « surréaliste »





« Je veux dire, vous savez, Zendaya fait un film sur le tennis et elle me suit et j’étais comme en train de paniquer. Et Samuel L Jackson évidemment.

« C’est comme si ça ne semblait jamais réel. Je pense que les gens demandent toujours si cela semble réel? Ce n’est pas le cas.

« Je suis juste reconnaissant de pouvoir être entouré de personnes aussi prospères et j’espère que cela continuera à déteindre sur moi. »