Coco Gauff et Naomi Osaka se rencontrent au carrefour des entraîneurs de tennis à Pékin

La théorie de « l’autre » des entraîneurs est un truisme sportif.

Une équipe qui perd plus qu’elle ne gagne avec un soi-disant « entraîneur des joueurs », quelqu’un qui se spécialise dans les relations avec les athlètes et dans la création d’une atmosphère décontractée, les remplacera souvent par un disciplinaire. Les entraîneurs réservés qui ne réussissent pas sont remplacés par des types énergiques et émotifs, très motivés. Le genre livresque qui se concentre sur les X et les O revient lorsque cet acte s’épuise.

Les joueurs de tennis ne sont pas différents, les derniers cas étant Coco Gauff et Naomi Osaka, qui se sont affrontés mardi à Pékin lors de l’avant-dernier tournoi WTA 1000 de l’année.

Les deux joueurs sont entrés dans l’année avec de grands espoirs mais ne les ont pas atteints. Après des éliminations précoces de l’US Open – Gauff a perdu au quatrième tour, Osaka au deuxième – ils ont tous deux annoncé des changements d’entraîneur.

Gauff a largué Brad Gilbert, l’une des plus grandes personnalités du sport. Il est commentateur d’ESPN et ancien entraîneur d’Andy Roddick et Andre Agassi, avec une grande théorie unifiée du tennis, autrement connue sous le nom de Winning Ugly. Gauff a ensuite fait appel à Matt Daly, un spécialiste peu connu de l’adhérence, pour travailler aux côtés de Jean-Christophe Faurel, l’entraîneur français discret qui travaille avec Gauff de temps en temps depuis l’âge de 14 ans.

Faurel a récemment rejoint l’entourage de Gauff au printemps dernier, pour travailler aux côtés de Gilbert. Gilbert et Gauff se connaissaient à peine lorsqu’elle l’a embauché à l’été 2023. Quelques semaines plus tard, elle était championne de l’US Open.

Osaka, quant à elle, s’est inspirée de Wim Fissette, le Belge calme et cérébral qui l’a aidée à remporter deux titres du Grand Chelem en 2020 et 2021. Fissette irait bien s’il n’apparaissait jamais à la télévision. Le nouvel entraîneur d’Osaka est Patrick Mouratoglou, l’ancien entraîneur de Serena Williams. Il a un don pour la motivation et l’auto-promotion, avec un empire de marques qui comprend une académie dans le sud de la France, ainsi que les événements d’exhibition de tennis Ultimate Tennis Showdown (UTS) en roue libre et des camps d’entraînement dans des complexes de luxe.



Il était presque trop reconnaissable pour Osaka. L’histoire de Mouratoglou avec Williams et sa présence dans le jeu lui ont donné envie de l’éviter.

« Sa personnalité est si grande », a déclaré Osaka lors d’une conférence de presse à Pékin. Si grand qu’elle était sceptique quant à ses capacités d’entraîneur : quiconque entraînant la plus grande joueuse de l’ère moderne aurait pu apprécier sa part dans le succès de Williams.

« Ensuite, je l’ai rencontré, je lui ai parlé, j’ai travaillé avec lui sur le terrain », a-t-elle déclaré.

« C’est absolument un très bon entraîneur. »

John Kerry, sénateur de longue date, secrétaire d’État américain et tsar américain du climat, a un jour réduit sa philosophie du gouvernement, de la guerre et de la diplomatie à « réparer les choses le plus rapidement possible lorsque vous avez tort ».

Les aphoristes sportifs citent souvent la première loi des trous : quand vous êtes dedans, arrêtez de creuser.

Les deux résument essentiellement les pivots d’entraînement d’Osaka et de Gauff. Les joueurs effectuent généralement ces mouvements une fois la saison terminée, plutôt qu’à deux mois de la fin. Gauff et Osaka sont sur la lancée asiatique, ce qui est particulièrement important pour Osaka, porteuse du flambeau du Japon aux Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans. Viennent ensuite les finales WTA à Riyad, en Arabie Saoudite, pour lesquelles Gauff pourrait se qualifier, et la Coupe Billie Jean King à Malaga, en Espagne, à laquelle Osaka prévoit de jouer.

Mais à la mi-septembre, ils disposaient déjà de toutes les données nécessaires pour conclure qu’ils allaient dans la mauvaise direction (Gauff) ou qu’ils piquaient (Osaka).

Alors que les résultats de Gauff étaient hors cible – avec une sortie au quatrième tour à Wimbledon contre Emma Navarro avant que Donna Vekic ne la batte au troisième tour des Jeux olympiques de Paris – le plus gros problème était de technique. La capacité de Gilbert à dissimuler ses faiblesses, l’une de ses plus grandes forces en tant qu’entraîneur, s’était estompée.

Des adversaires de qualité avaient trouvé comment contrer le coup droit en boucle qu’il avait introduit pour dissimuler ses tremblements de ce côté. Ils intervenaient et prenaient le ballon vers le haut, avant qu’il ne rebondisse suffisamment haut pour les piéger au fond du terrain.

Contre Navarro à Wimbledon, elle a supplié Gilbert de lui dire quelque chose, réalisant sur le moment qu’elle n’avait pas les outils dont elle avait besoin pour échapper à Navarro.

Ensuite, il y a son service. À l’US Open, sa défaite au quatrième tour contre Navarro comprenait 19 doubles fautes.

« Je ne veux plus perdre des matches comme celui-ci », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Gilbert, qui a plus oublié le tennis que la plupart des gens ne le pensent, ne se présenterait jamais comme un spécialiste du service, ni même comme le genre d’entraîneur dont quelqu’un d’aussi embourbé dans les limitations techniques que Gauff est actuellement aurait besoin. Même pendant le mandat de Gilbert, Gauff avait travaillé avec Roddick sur quelques ajustements mineurs au service.

Dans une interview la semaine dernière, Gilbert a refusé de donner des précisions sur son travail avec Gauff, mais a déclaré que c’était une expérience globalement positive.

Il estime que les paramètres ultimes du tennis n’ont pas changé. Les joueurs doivent déterminer leurs points forts, puis découvrir ce que leur adversaire fait bien. Ils envisagent alors d’imposer leurs propres atouts dans le match, tout en annulant ceux de leur adversaire. Mais à 63 ans, après plus de quatre décennies passées dans le football professionnel, Gilbert connaît le métier. Une fois qu’un joueur remporte l’un des tournois du Grand Chelem, les attentes augmentent, même si la concurrence reste féroce. Tout le monde veut gagner et il n’y a que quatre tournois majeurs chaque année.

Le football féminin est un peu plus imprévisible, a déclaré Gilbert, mais « il n’y a pas beaucoup d’opportunités ».

« Chaque expérience de coaching est une expérience unique et on passe à autre chose », a-t-il ajouté. « C’est une belle chose. »

Gauff, qui n’a encore que 20 ans, est impatiente de réussir mais elle voit à long terme. Elle aborde les tournois d’automne en Asie comme une pré-saison prolongée, privilégiant l’amélioration plutôt que les victoires et une place parmi les huit premières pour la saison, ce qui la qualifierait pour les finales de la tournée de fin de saison.



Son équipe préfère que ses entraîneurs parlent peu d’elle ; elle constate que les changements subtils apportés par Daly ont déjà commencé à porter leurs fruits.

Daly, 45 ans, a joué à Notre-Dame et a brièvement entraîné Denis Shapovalov. Il est le fondateur d’une société qui vend un gadget appelé GripMD, qui s’enroule autour du manche d’une raquette pour aider les joueurs à utiliser un grip continental traditionnel.

Gauff frappe son coup droit avec une lourde prise occidentale, tenant essentiellement la raquette sous le manche. Ne vous attendez pas à ce qu’elle passe de si tôt à une prise continentale sur son coup droit – cela ne suffit pas. Son objectif immédiat est son service, mais Cela pourrait prendre un certain temps avant que les dividendes n’apparaissent sur les feuilles de statistiques. Elle a commis six doubles fautes et 27 fautes directes au cours des deux sets de mardi, qu’elle et Osaka ont partagés avant qu’Osaka ne se retire en raison d’une blessure au dos.

Si Gauff a une vision à long terme, Osaka veut des résultats maintenant. Il n’en a pas toujours été ainsi.

Elle a connu des nuls difficiles toute la saison, notamment lorsqu’elle a failli éliminer Iga Swiatek de Roland-Garros. À l’époque, elle était introspective, inventant son propre aphorisme : les résultats n’étaient pas au rendez-vous, a-t-elle déclaré aux journalistes. Fissette et Osaka concentraient leur retour sur le long terme – pour cette saison et les cinq prochaines années. Attendre l’été et l’automne, lorsque le tennis se déplacera sur les courts en dur sur lesquels Osaka a bâti sa réputation, était le mantra.

Cette attente a progressivement érodé la confiance d’Osaka. Après que Karolina Muchova l’ait vaincue à New York, elle a déclaré aux journalistes qu’une partie d’elle-même mourait lorsqu’elle perdait. Cette Osaka n’était pas l’Osaka ironique et magnanime de Paris. L’Open de France était une éternité dans son monde, et elle pensait qu’elle aurait plus de succès sur sa surface préférée. Muchova, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de l’US Open et qui était probablement à une volée de la finale, fait à peu près ce qu’Osaka veut faire.

Osaka et le reste du vestiaire savent qu’elle doit mieux revenir, améliorer son deuxième service et retrouver la confiance qui, dans ses meilleurs moments, a fait d’elle une banquière absolue dans les moments critiques. Plus que tout, c’était son super pouvoir, et il a largement disparu cette année.

C’est pourquoi elle a rejoint Mouratoglou à deux mois de la fin de la saison 2024. Elle est numéro 73 mondiale et veut désespérément entrer dans le top 32 afin de pouvoir être tête de série à l’Open d’Australie en janvier.

Fissette, son ancien entraîneur, est reconnu comme un maître stratège et technicien du tennis. La confiance vient des résultats dans son monde. Il partage avec Mouratoglou la conviction qu’il faut jouer de manière agressive et augmenter cette intensité lorsque cela donne des résultats, mais il n’est la définition d’un homme à la mode. Mouratoglou pourrait motiver un facteur à livrer le courrier.



Osaka avait envisagé d’embaucher Mouratoglou avant de renouer avec Fissette, alors qu’elle préparait son retour après son congé de maternité. Elle a alors rejoint le Belge en raison de son historique de succès. Quand il n’est pas revenu, elle et Mouratoglou ont travaillé ensemble en Californie après l’US Open, puis ont décidé de se lancer ensemble dans le circuit féminin.

« Je ne veux pas avoir de regrets », a ajouté Osaka la semaine dernière à Pékin.

« J’ai vraiment besoin d’apprendre le plus possible à cette étape de ma carrière. Patrick semblait être celui qui détenait l’information.

Elles ont bien démarré, avec trois victoires consécutives, dont le premier retour d’Osaka après un set depuis plus de deux ans, contre Yulia Putintseva. Mais eMême le meilleur entraîneur ne peut pas avoir beaucoup de succès avec un joueur blessé.

Après avoir serré la main de Gauff lors d’un set, avant que l’Américaine ne transporte son sac hors du terrain, Osaka a déclaré que son dos s’était raidi au point de se bloquer à l’entraînement. Elle a pu prendre le départ mais son état s’est aggravé à mesure que le match avançait.

« Mais ça vaut vraiment le coup mdr », a-t-elle écrit sur Threads.

Cela ressemble à quelque chose que Mouratoglou dirait.

