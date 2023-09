Coco Gauff entre dans l’histoire avec le titre de l’US Open et une victoire en Grand Chelem

Félicitations au champion de l’US Open Coco Gauffqui a répondu aux ennemis en marge après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem : « À ceux qui pensaient [they] Si vous mettiez de l’eau sur mon feu, vous y ajoutez vraiment du gaz.

Dans un moment époustouflant de Black Girl Magic, Coco est entrée dans l’histoire avec son retour victorieux contre Aryna Sabalenka lors du match de championnat de samedi.

La jeune femme de 19 ans a battu le record de Serena Williams en tant que plus jeune Américaine à remporter un Grand Chelem. Elle a également rejoint Althea Gibson, Venus Williams, Sloane Stephens et GOAT Serena dans le club d’élite des femmes noires avec le titre.

Découvrez les moments forts du dernier match de Coco contre Sabalenka.

Même l’adversaire de Coco avait l’impression que toute la foule semblait être du côté du natif d’Atlanta pendant la compétition. Même si elle bénéficiait d’un soutien massif avant le match, Coco a chronométré ceux qui doutaient d’elle. Dans un discours de remerciement épique qui a enflammé Internet, elle a remercié les haineux qui alimentent encore plus sa passion. Coco a également remercié les pionniers qui lui ont ouvert la voie, mais a finalement déclaré : « Je le faisais pour moi et pas pour les autres. »

« Honnêtement, merci aux gens qui n’ont pas cru en moi. Il y a un mois, j’ai gagné un titre du 500 m et les gens disaient que j’allais m’arrêter là. Il y a deux semaines, j’ai remporté un titre du 1000 m, et les gens disaient que c’était le plus gros titre que j’allais remporter. Donc, trois semaines plus tard, je suis ici avec ce trophée en ce moment », a-t-elle déclaré lors de l’interview d’après-match.