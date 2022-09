Coco Gauff écrase Madison Keys 6-2, 6-3 pour accéder au quatrième tour

Coco Gauff a dominé son compatriote américain Madison Keys pour gagner 6-2 6-3 vendredi et atteindre le quatrième tour de l’US Open pour la première fois.

Gauff, 18 ans, qui a de nouveau été appelée à réchauffer le terrain du stade Arthur Ashe pour Serena Williams avant le match de nuit très attendu de sa compatriote, a maintenant fait la deuxième semaine des quatre tournois du Grand Chelem.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Gauff a commencé timidement et a été breaké lors du premier match, mais s’est rapidement regroupé, reculant et tirant un as sur le tee pour une avance de 4-1 qu’elle n’abandonnerait pas.

La 12e tête de série a maintenu son niveau dans le deuxième set en redirigeant les puissants coups de fond de l’ancienne finaliste Keys et en scellant la victoire sur la 22e faute directe de son adversaire.

La finaliste de Roland-Garros, qui s’est améliorée à 11-3 au Grand Chelem cette année, a déclaré qu’elle était honorée d’ouvrir pour Williams au tournoi pour la troisième fois et qu’elle serait à nouveau collée au match de son idole.

”C’était incroyable. Je ne l’ai pas manqué », a déclaré Gauff.

”Même le jour où je l’ai regardé à la télé, j’ai dû commander le service en chambre. Je sais qu’elle est de mon côté du tirage au sort et je ne sais pas quand je pourrais l’affronter, mais c’est le but.

Gauff sera la favorite lorsqu’elle affrontera la Chinoise Zhang Shuai dimanche.

Serena Williams s’est écrasée au troisième tour de l’US Open après sa défaite face à Ajla Tomljanovic dans ce qui pourrait être le dernier tournoi de l’Américaine.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici