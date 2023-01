Coco Gauff Downs Bernarda Pera; Jessica Pegula bat Marta Kostyuk pour atteindre le quatrième tour

Les favoris américains pour le titre Jessica Pegula et Coco Gauff ont remporté des victoires convaincantes au troisième tour vendredi à l’Open d’Australie.

La troisième tête de série Pegula, quart de finaliste ces deux dernières années à Melbourne Park, a eu besoin de 65 minutes pour une victoire 6-0, 6-2 sur Marta Kostyuk. Gauff, septième tête de série, a battu Bernarda Pera 6-3, 6-2 pour atteindre les 16 derniers.

Pegula a couru dans le premier set et même si Kostyuk s’est imposée dans le deuxième set, elle jouait toujours du rattrapage.

“Je pensais que je n’avais tout simplement pas donné beaucoup de points gratuits”, a déclaré Pegula, qui rencontrera Barbora Krejcikova, la championne de Roland-Garros 2021, au prochain tour. «Je jouais agressif quand je le devais, mais aussi intelligent. Heureux d’être qualifié pour le prochain tour.

Gauff a dû résister à un barrage de gros coups de Pera.

“Aujourd’hui, c’était un match difficile”, a déclaré Gauff. “Bernarda a frappé le… je ne peux pas dire ce mot… elle a frappé la balle très fort, j’essayais juste de m’accrocher. Je suis content d’être passé à la deuxième semaine.

La tête de série Iga Swiatek a battu Cristina Bucsa, une qualifiée espagnole, 6-0, 6-1 en seulement 55 minutes. La finaliste de l’an dernier, l’Américaine Danielle Collins, a été battue 6-2, 5-7, 6-2 par la championne de Wimbledon Elena Rybakina.

Krejcikova a été la première joueuse à accéder au quatrième tour après une victoire 6-2, 6-3 contre Anhelina Kalinina pour ouvrir le jeu vendredi à la Rod Laver Arena.

La joueuse tchèque, 20e tête de série, a remporté les cinq premiers matchs du match et dominé son adversaire ukrainienne. Krejcikova n’a pas perdu un set en trois matches.

Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas affrontera Jannik Sinner au quatrième tour.

Tsitsipas, troisième tête de série, a sauvé une balle de set dans le deuxième set mais a battu Tallon Griekspoor 6-2, 7-6 (5), 6-3 pour atteindre les 16 derniers à Melbourne Park pour la troisième fois en quatre ans.

Sinner s’est remis de deux sets pour la première fois de sa carrière en battant Marton Fucsovics 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 après 3 heures et 33 minutes, remportant les 12 derniers matchs.

“Il est certain que les deux premiers sets ont été très difficiles pour moi”, a déclaré l’Italien de 21 ans et 15e tête de série. «Je suis allé sur le court avec une tactique, puis j’ai dû changer un peu, aller un peu plus vers son revers. Nous avons fait beaucoup de travail physique pendant l’intersaison, donc aujourd’hui j’étais bon physiquement dans les derniers sets.

Tsitsipas, le joueur le mieux classé restant dans le tableau masculin après les sorties de Rafael Nadal, tête de série et champion en titre, et du numéro 2 Casper Ruud, a été poussé durement dans le deuxième set par Griekspoor, 63e.

Le joueur néerlandais avait un point de consigne sur le service de Tsitsipas à 6-5 dans le deuxième set mais n’a pas pu le convertir et Tsitsipas s’est retiré pour la victoire.

Tsitsipas et Sinner ont joué cinq fois, le joueur grec menant 4-1. Le joueur de 24 ans est trois fois demi-finaliste de l’Open d’Australie et a été le finaliste de l’Open de France 2021 derrière Novak Djokovic. Sinner a atteint les quarts de finale à Melbourne l’année dernière.

