Coco Gauff dit qu’elle était prête à pratiquer la RCR sur un fan qui est tombé malade dans les gradins

L’Américaine Coco Gauff a exhorté les fans de l’Open de Washington à suivre des cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) qui peuvent aider à sauver des vies et a déclaré qu’elle aurait été prête à intervenir si nécessaire après qu’un spectateur soit tombé malade lors de son match de vendredi.

Le match en quart de finale entre le numéro sept mondial Gauff et la Suisse Belinda Bencic a été brièvement arrêté lorsqu’un fan du stade était en détresse, mais le personnel paramédical est intervenu pour résoudre le problème et le match a repris.

« Au début, je m’assurais juste que ce n’était pas quelque chose de cardiaque », a déclaré Gauff immédiatement après sa victoire 6-1 6-2. « Je viens de suivre un cours de RCR, donc s’ils avaient besoin de moi, j’étais prêt. J’ai mon certificat.

« J’ai demandé à l’arbitre si c’était cardiaque. Je suis sûr qu’il y a plus de professionnels ici, mais elle a dit que ce n’était pas le cas… c’est là que j’ai réalisé que la personne ira probablement bien.

«Mais oui, tout le monde dans le stade devrait suivre le cours. Cela a pris 90 minutes. Je l’ai réservé sur le vol de Wimbledon… c’est vraiment instructif. »

La jeune femme de 19 ans a déclaré plus tard aux journalistes que le cours était quelque chose qu’elle avait voulu suivre après avoir vu son père pratiquer la RCR sur une personne qui n’avait pas survécu.

La sœur de la numéro quatre mondiale Jessica Pegula, Kelly, a pratiqué la RCR sur leur mère l’année dernière et Gauff a déclaré que c’était une autre raison pour laquelle elle voulait obtenir une certification.

« J’étais comme, ‘OK, je dois le faire’ … J’ai tellement appris », a-t-elle ajouté. « J’espérais que je n’aurais rien à faire aujourd’hui, mais si cela arrivait à ce point, au moins ce. »

Gauff travaille à Washington avec le nouvel entraîneur Pere Riba – il sera avec elle au moins pendant l’US Open, qui commence plus tard ce mois-ci – et le consultant temporaire Brad Gilbert. L’arrangement semble porter ses fruits jusqu’à présent: le finaliste de l’Open de France 2022 n’a pas perdu un set et a cédé un total de 14 matchs en trois matchs avant dimanche.

Sakkari et Gauff s’étaient tous deux retirés au premier tour à Wimbledon il y a un mois.

Gauff a perdu quatre de ses cinq rencontres avec Sakkari mais dit qu’elle a appris de ces pertes.

« C’est une joueuse incroyable. Elle a été la meilleure du jeu pendant longtemps et ça va être un match difficile », a-t-elle déclaré.

« Vous vivez et vous apprenez. J’espère donc pouvoir apprendre de (les défaites) et mieux revenir (dimanche) », a-t-elle ajouté.

