Coco Gauff devient la plus jeune quart de finaliste du Grand Chelem en 15 ans

Coco Gauff est devenue lundi la plus jeune quart de finaliste du Grand Chelem en 15 ans lorsqu’elle a battu la Tunisienne Ons Jabeur au Internationaux de France.

Gauff, tête de série 24, a remporté une victoire de 6-3, 6-1 en 53 minutes et affronte la Tchèque Barbora Krejcikova pour une place en demi-finale.

À 17 ans et 86 jours, Gauff est la plus jeune femme à atteindre les huit derniers d’un Chelem depuis Nicole Vaidisova qui a atteint les quarts de finale à Roland-Garros en 2006 à 17 ans et 44 jours.

Elle est aussi la plus jeune Américaine à réserver une place dans les huit derniers à Paris depuis Jennifer Capriati en 1993.

Dans une performance composée sur le court Philippe Chatrier lundi, l’adolescente américaine a battu trois fois son ancien champion junior sans faire face à une balle de break elle-même.

« Je suis super content d’avoir atteint mon premier quart de finale du Grand Chelem. J’ai très bien joué aujourd’hui », a déclaré Gauff, qui n’a pas encore perdu de set au tournoi.

Gauff est entré à Roland-Garros grâce à un titre sur terre battue à Parme.

« Parme m’a appris à clore les matches et à gérer la pression », a ajouté l’Américaine qui a également découvert lundi qu’elle avait revendiqué une place dans l’équipe américaine pour les JO de Tokyo.

