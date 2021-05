Coco Gauff décroche son deuxième titre en carrière en simple WTA avec une victoire sur Wang Qiang | Nouvelles du tennis

La victoire de Coco Gauff à Parme signifie qu’elle sera tête de série à Roland-Garros. (Photo AP / Gregorio Borgia)

Coco Gauff a franchi une nouvelle étape dans son développement en passant devant Wang Qiang en finale de l’Open d’Émilie-Romagne pour remporter son deuxième titre en carrière en simple WTA samedi.

L’Américaine de 17 ans a remporté une victoire 6-1 6-3 en une heure et 14 minutes pour renforcer sa place en demi-finale à l’Internazionali BNL d’Italia la semaine dernière.

Gauff n’a perdu qu’un seul set tout au long du tournoi et a maintenant remporté 20 de ses 26 derniers matchs en tournée. Arrivée à Parme classée au 30e rang mondial de sa carrière, son dernier triomphe la verra monter à la 25e place et, par conséquent, être tête de série pour l’Open de France.

« Ça fait du bien », a déclaré Gauff. « C’est mon deuxième titre WTA. Cette semaine a été vraiment cool. Je pense que j’ai très bien joué et j’espère pouvoir continuer à traverser Roland Garros.

«Le fait que je puisse jouer sur terre battue. J’ai toujours dit que la terre battue n’était pas ma surface préférée. [court]. Ce sera toujours mon préféré, mais j’aime sa saleté.

« J’ai battu des joueurs difficiles cette semaine et même à Rome la semaine dernière, donc il s’agit simplement d’acquérir de l’expérience. Et je pense que cela ne fera qu’ajouter à mon expérience, et c’est ce qui me manquait et j’espère que cela peut me donner un renforcer. »

Gauff a pris une avance de 3-0 dans le match et permettrait à son adversaire un seul match de service en route pour prendre un premier set dominant, qu’elle a bouclé après avoir surmonté trois points de pause tout en servant à 5-1.

L’adolescent a ensuite annulé un quatrième point de rupture du match pour que Wang enregistre une prise de service pour 2-2 dans le deuxième set, avant de briser immédiatement après et de résister à une performance améliorée de la tête de série n ° 6 pour voir le travail.

Gauff a remporté les trois quarts de ses points de premier service et a terminé le match avec 23 gagnants contre 11 pour Wang.

Elle a ajouté à son succès en simple plus tard dans la journée en obtenant le titre en double aux côtés de Caty McNally alors que la paire battait Darija Jurak et Andreja Klepac 6-3 6-2.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android