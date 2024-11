Coco Gauff cherche à voir l’Arabie saoudite progresser en finale de la WTA ; « Je ne reviendrais probablement pas » sans cela

RIYADH — Coco Gauff a déclaré qu’elle « ne reviendrait probablement pas » en Arabie Saoudite pour des événements de tennis si elle sentait qu’aucun changement ne se produisait dans le pays.

Gauff, numéro 3 mondial, est l’un des huit joueurs présents à Riyad pour les finales du circuit WTA, qui se déroulent pour la première fois en Arabie saoudite.

Il y restera également en 2025 et 2026, mais Gauff a déclaré qu’elle envisagerait de ne pas revenir si les progrès discutés lors des appels avec le circuit WTA et l’ambassadeur saoudien aux États-Unis avant l’événement inaugural ne se produisent pas.

« Je veux le constater par moi-même, voir si le changement se produit », a-t-elle déclaré, ajoutant que jusqu’à présent, elle avait été encouragée par les progrès qu’elle avait constatés.

« Si je me sentais mal à l’aise ou si j’avais l’impression que rien ne se passait, alors peut-être que je ne reviendrais probablement pas. »

Gauff, 20 ans, a parlé en profondeur de sa position sur le jeu dans le pays, y compris des références à l’expérience de la communauté noire en Amérique.

« J’ai vraiment l’impression que pour déclencher un changement, il faut commencer petit à petit. C’est ainsi qu’on m’a appris à grandir en tant que Noire en Amérique, en connaissant notre histoire », a-t-elle déclaré.

Gauff s’est aligné sur le point de vue de la légende du tennis américain Billie Jean King sur l’accord visant à accueillir les finales du Tour dans le royaume – selon lequel pour effectuer un changement, un engagement est nécessaire. Les femmes d’État Martina Navratilova et Chris Evert ont un point de vue différent, suggérant que des progrès suffisants n’ont pas encore été réalisés pour accorder à l’Arabie saoudite la respectabilité et l’attention mondiale qui accompagnent cet événement phare du tennis féminin.

Gauff a rejoint sa compatriote américaine Jessica Pegula pour se concentrer sur l’engagement communautaire et les programmes de tennis liés à l’événement, ainsi que sur l’objectif déclaré de la Saudi Tennis Association d’avoir un million de personnes jouant dans le pays d’ici 2030.

« Je pense que le sport peut être un moyen d’ouvrir les portes aux gens », a-t-elle déclaré.

Je pense que pour vouloir du changement, il faut le voir. Je pense que le sport pour moi, je dirais, est le moyen le plus simple d’introduire cela.

Pegula a déclaré : « Même si je sais que ce n’est pas parfait pour toutes les personnes impliquées, je pense que quand des femmes viennent vers vous et vous disent que les filles commencent à jouer au tennis maintenant, en s’ouvrant, c’est vraiment cool. »



Coco Gauff ouvre sa campagne à Riyad le dimanche 3 novembre. (Clive Brunskill / Getty Images)

Mais elle a ajouté : « Je vous mentirais si je disais que je n’ai aucune réserve. Vous savez qui je suis et les choses dont je parle.

«J’ai participé à tous les appels de joueurs que je pouvais passer avec la WTA. L’une des choses que j’ai dites : ‘Si nous venons ici, nous ne pouvons pas simplement venir ici et jouer notre tournoi et partir.’ Nous devons mettre en place un véritable programme ou un véritable plan.

« Je suis aussi très consciente qu’on n’allait pas venir ici et tout changer… Du passé : ma grand-mère, intégrant son école, les gens ne vont pas aimer ça, mais à long terme je pense que ça pourrait être meilleur pour tout le monde.

Gauff a ajouté : « Je ne peux faire confiance qu’à ce qu’on me dit. Évidemment, je ne vis pas ici, donc je ne peux que faire confiance à ce que me disent les gens qui vivent ici.

L’Arabie Saoudite se classe au 126e rang sur 146 dans l’indice mondial des inégalités entre les sexes du Forum économique mondial, et des groupes de défense des droits de l’homme, notamment Human Rights Watch et Amnesty International, ont attaqué le bilan du pays en matière de liberté d’expression, notamment la criminalisation de l’homosexualité et la « loi sur le statut personnel ». » qui oblige les femmes à obtenir la permission d’un tuteur masculin pour se marier.

Gauff a parlé directement des préoccupations de la communauté LGBTQ+ lors de sa conférence de presse.

« Pour la communauté LGBTQ+, pour moi, c’est toujours une communauté pour laquelle je vais me battre. J’ai de la famille, des amis qui font partie de cette communauté. Vous êtes vu et vous êtes entendu. J’entends vos inquiétudes.

Gauff a également été interrogé sur les prochaines élections américaines du 5 novembre et a déclaré que c’était « définitivement dans mon esprit ». Elle a dit qu’elle ne pensait pas que cela l’affecterait en jouant, mais que le jour du scrutin « sera un jour très anxieux ». Gauff a également exhorté les gens à voter.

« Je pense que c’est une période difficile pour notre pays, une période cruciale pour notre pays en ce moment. Tout ce que je peux faire, c’est encourager les gens, en particulier les jeunes, à voter et à faire entendre leur voix.

« Surtout dans ma génération, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le pouvoir du vote. Pour moi, je le fais. Je ne peux qu’espérer que mon message influencera certaines personnes. De toute évidence, il y a des célébrités bien plus importantes qui tentent de préparer le terrain. »

Le porte-drapeau de Gauff pour les Jeux olympiques de Paris 2024, LeBron James, a soutenu la candidate démocrate Kamala Harris dans une vidéo publiée sur X jeudi.

Les commentaires de Gauff font suite à la défense par la directrice générale de la WTA, Portia Archer, de la décision de l’organisation d’accueillir la finale en Arabie Saoudite, dans laquelle elle a fait marche arrière et a déclaré qu’elle s’était mal exprimée après avoir suggéré que les pays accueillant les tournois de la WTA n’avaient pas besoin de s’aligner sur ses valeurs. La WTA a signé un accord de trois ans pour les finales du Tour avec la Fédération saoudienne de tennis en avril de cette année.

Gauff ouvre sa campagne dimanche lors de l’événement de cette année contre sa compatriote Pegula. Elles font partie du même groupe que la n°2 mondiale Iga Swiatek et la n°13 mondiale Barbora Krejcikova, qualifiées grâce à leur victoire à Wimbledon.

(Photo du haut : Matthew Stockman / Getty Images pour WTA)