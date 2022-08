Coco Gauff bat Naomi Osaka à San Jose, Emma Raducanu remporte la victoire à Washington

Coco Gauff a été trop pointue avec son match retour pour Naomi Osaka au deuxième tour de la Silicon Valley Classic à San Jose, remportant une victoire 6-4, 6-4.

Gauff, le numéro 11 mondial et sixième tête de série du tournoi de San Jose, a créé 12 occasions de balles de break dans le match de jeudi, tout en n’en accordant qu’une pour Osaka, malgré huit doubles fautes, rapporte DPA.

En fin de compte, Gauff a remporté 41% (29 sur 71) des points du service d’Osaka, tout en convertissant 85% (28 sur 33) de ses premiers services réussis en points.

Plus tôt dans la journée, dans un bouleversement majeur, la tête de série Maria Sakkari a été éliminée en deux sets 6-1, 6-3 par l’Américaine Shelby Rogers.

La numéro trois mondiale a eu du mal avec son service tout au long, n’obtenant que 45 % de ses premiers services et ne remportant que 52 % (12 sur 23) de ces points.

La numéro six mondiale Aryna Sabalenka a eu besoin de trois sets pour vaincre l’Américaine non classée Carolina Dolehide 5-7, 6-1, 7-5, et la Russe Veronika Kudermetova a eu moins de mal à envoyer Claire Liu 6-2, 7-5 pour organiser un match passionnant avec Ons Jabeur en quart de finale.

Pendant ce temps, à Washington, au Citi Open, Emma Raducanu a disputé le match en deux sets le plus long de la saison WTA, battant Camila Osorio 7-6 (7-5), 7-6 (7-4) en deux heures et 49 minutes. .

Les deux femmes ont créé au moins une douzaine d’opportunités de balles de break, avec quatre breaks au total chacune alors que la jeune star britannique luttait contre des ampoules aux mains.

Raducanu jouera Liudmila Samsonova après que la Russe ait éliminé l’Australienne Ajla Tomljanovich 4-6, 6-3, 6-2.

Lors du dernier match de la journée, la Chinoise Xiyu Wang a eu raison de la Croate Donna Vekic 4-6, 7-5, 6-1, et elle rencontrera la gagnante entre Tereza Martincova et Victoria Azarenka en quart de finale.

