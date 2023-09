Coco Gauff bat Elise Mertens au troisième tour de l’US Open et affrontera Caroline Wozniacki en huitièmes de finale

Coco Gauff, classée n°6 au classement WTA, a battu la n°32 Elise Mertens au troisième tour de l’US Open vendredi, s’imposant en trois sets. Voici ce que vous devez savoir :

Gauff a perdu le premier set 3-6 avant de remporter les deux derniers 6-3, 6-0.

Le joueur de 19 ans a remporté les 10 derniers matchs contre Mertens.

Gauff affrontera Caroline Wozniacki dimanche en huitièmes de finale.

Comment Gauff affronte Wozniacki

Il s’agit de l’un des affrontements les plus excitants de l’histoire récente de l’US Open. Wozniacki – qui a été finaliste de ce tournoi en 2009 et 2014 – fait son retour après avoir pris sa retraite en 2020. Elle n’a disputé que six matches depuis, mais elle s’est montrée à la hauteur.

Gauff était un choix populaire avant le tournoi pour remporter le titre après avoir remporté le Western & Southern Open à Cincinnati il ​​y a deux semaines, mais Wozniacki est un véritable joker à ce stade. Ce match sera sur Ashe, et ce sera l’histoire du jour dimanche. Attachez votre ceinture. – Transpercer

Le moment fort du match

Ce dernier jeu a apporté tous les moments forts de Coco ! pic.twitter.com/Y0dQEn32UR – US Open de tennis (@usopen) 2 septembre 2023

