Coco Gauff ajoute Matt Daly à l’équipe d’entraîneurs et vise à travailler sur le service avant l’Open de Chine

Sous Gilbert, Gauff, alors âgée de 19 ans, a connu un été exceptionnel en 2023, remportant des titres à Washington, DC et Cincinnati avant de remporter son premier titre du Grand Chelem à l’US Open, se ralliant après un set pour choquer la numéro un mondiale ascendante. 1 Aryna Sabalenka en finale.

L’Américaine a initialement poursuivi sur cette lancée en 2024 avec des demi-finales consécutives du Grand Chelem à l’Open d’Australie et à Roland Garros, mais a commencé à avoir des difficultés avec son service au printemps et a subi des éliminations prématurées de Wimbledon, des Jeux olympiques d’été et de l’US Open. .

Les malheurs de Gauff au service étaient pleinement visibles à Flushing Meadows, où sa défense de titre s’est enflammée au quatrième tour contre sa compatriote américaine Emma Navarro. Rien que dans le troisième set, elle a commis 11 doubles fautes pour sortir, 6-3, 4-6, 6-3.