Coco Gauff, 18 ans, atteint les quarts de finale de l’US Open pour la première fois

NEW YORK (AP) – Coco Gauff a levé le poing, puis a agité son index droit, répondant et agaçant encore plus, une foule du stade Arthur Ashe la plus bruyante qui se tenait debout et criait. L’adversaire de Gauff à l’US Open, Zhang Shuai, a couvert ses deux oreilles avec ses mains pour les protéger de ce qu’elle a décrit plus tard comme un “Boom!” du son.

Gauff et ses fans réagissaient avec enthousiasme jusqu’à un certain point, un moment où la Floridienne de 18 ans a couru vers sa droite pour un coup droit défensif, puis a changé de direction pour sprinter et glisser dans un revers qui a attiré une volée de Zhang. À peine quatre points plus tard, Gauff était quart de finaliste à Flushing Meadows pour la première fois.

Gauff, finaliste de l’Open de France en juin, est revenu dans chaque set pour battre la Chinoise Zhang 7-5, 7-5 dimanche pour devenir le plus jeune Américain à se rendre aussi loin à l’US Open depuis que Melanie Oudin avait 17 ans en 2009. .

« Ici, je ne m’entends pas crier. Ça me donne plus envie d’en faire. Je pense que je me nourris beaucoup de l’élan. J’aime ça », a déclaré la tête de série n ° 12 Gauff, qui rencontre la française n ° 17 Caroline Garcia mardi. “New York fait ressortir un côté de moi que je n’ai pas eu depuis l’âge de 15 ans, donc c’est bien.”

Nick Kyrgios joue également beaucoup mieux qu’il ne l’a jamais fait à Flushing Meadows, s’appuyant sur l’élan de sa course à la finale de Wimbledon en juillet, et il a éliminé le champion en titre et classé n ° 1 Daniil Medvedev 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 dimanche soir.

Kyrgios, 23e tête de série, était à la hauteur de certains de ses comportements habituels – averti pour jurer, crier sur sa boîte d’invités, jouer devant la foule – mais il a également dominé Medvedev dans un match de haute qualité.

“Je suis juste content d’avoir enfin pu montrer mon talent à New York”, a déclaré Kyrgios, qui n’a jamais dépassé le troisième tour de l’US Open jusqu’à présent. “Je n’ai pas fait trop de bons voyages ici.”

Il affrontera la tête de série n ° 27 Karen Khachanov mardi, lorsque le quart de finale masculin de l’autre dans la moitié supérieure du tableau sera le finaliste de Roland-Garros 2022 Casper Ruud contre le finaliste de Wimbledon 2021 Matteo Berrettini.

Medvedev abandonnera la première place du classement après l’US Open, Ruud rejoignant Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en tant que joueurs ayant une chance de le remplacer.

Après avoir mené 5-4 dans le premier set, puis 5-3 dans le second, qu’elle était à un point de perdre, Gauff a été encouragée par les spectateurs qui l’ont applaudie à chaque point et ont scandé “Allons-y, Coco!” alors que la fin approchait. Elle est passée à 4-0 à Ashe cette année après n’avoir jamais remporté de match dans la plus grande arène du tennis du Grand Chelem.

À quel point était-ce fort ?

« C’est devenu si rauque là-dedans que j’ai eu mal à la tête. J’ai dû prendre un Advil », a déclaré le père de Gauff, Corey. « Je n’arrêtais pas de me pincer. Je me dis, ‘Mon Dieu, tous ces gens ici pour ma fille.’ Vous en rêvez, mais vous ne savez jamais si vous allez vous en rendre compte. Elle se pompait et ils lui ont répondu. Cela m’a envoyé des frissons dans le dos.

Zhang, à 33 ans, la femme la plus âgée à avoir atteint le quatrième tour, a déclaré que c’était plus de bruit qu’elle n’en avait jamais entendu lors d’un match.

Elle a fait l’éloge de la pièce de Gauff, la qualifiant de « superstar » et ajoutant : « Tout va très bien. Elle est tellement plus jeune que moi. Son énergie est tellement meilleure. Elle est plus rapide. Elle est puissante.

Ils ont concouru principalement à partir de la ligne de base, et plus les échanges étaient longs, plus Gauff avait de succès: elle a remporté un avantage de 45-26 en points qui ont duré cinq coups ou plus.

Garcia vient de remporter un titre sur terrain dur à Cincinnati et a prolongé sa séquence de victoires à 12 matchs en battant la n ° 29 Alison Riske-Amritraj des États-Unis 6-4, 6-1.

“Je suis super excité, en fait, de jouer contre Coco – aux États-Unis, à New York, en quart de finale d’un Chelem. C’est génial », a déclaré Garcia.

L’autre quart de finale sur cette moitié du terrain féminin opposera Ajla Tomljanovic, la joueuse qui a battu Serena Williams au troisième tour, et la n ° 5 Ons Jabeur, qui était la deuxième à Wimbledon. Tomljanovic a battu Liudmila Samsonova 7-6 (8), 6-1 au stade Louis Armstrong dans un affrontement entre joueurs non classés, tandis que Jabeur a battu la 18e Veronika Kudermetova 7-6 (1), 6-4.

Tomljanovic est une Australienne de 29 ans qui en est maintenant à son troisième quart de finale du Grand Chelem après avoir atteint ce stade à Wimbledon au cours des deux dernières années. Mercredi, Tomljanovic a battu Williams en trois sets dans ce qui devrait être le dernier match de la carrière du 23 fois champion du Grand Chelem.

À Gauff-Zhang, le vrombissement du toit rétractable d’Ashe fermé a accompagné le début du deuxième set à cause des averses qui ont commencé peu de temps après, et il a fallu un certain temps pour que les lumières artificielles atteignent leur pleine puissance. Le match s’est déroulé, même s’il faisait plutôt sombre – et assez humide – à l’intérieur.

Zhang a commencé à améliorer un peu les allers-retours au milieu du deuxième set, et lorsqu’elle a frappé son propre revers gagnant, elle s’est cassée pour mener 5-3.

La championne de double de l’US Open de l’année dernière – elle et Sam Stosur ont battu Gauff et Caty McNally en finale – a servi à forcer un troisième set et était à un point d’y arriver, mais Gauff s’est renforcée et a tenu bon.

Ce point de consigne a été gaspillé lorsque Zhang a envoyé un long revers. Gauff a claqué – quoi d’autre? – une gagnante du revers sur la ligne pour son troisième point de rupture de ce match, puis a livré un bon retour dans un corner qui a attiré un long revers pour le porter à 5-4 et commencer une course de clôture de match de quatre matchs.

Tout le monde sait à quel point Gauff est talentueux depuis un moment maintenant. Après tout, à 15 ans, elle est devenue la plus jeune qualifiée de l’histoire de Wimbledon en 2019, a battu Venus Williams au premier tour du tableau principal et s’est rendue jusqu’au quatrième. Il y a eu plus d’étapes en cours de route, plus de réalisations – le mois dernier, elle est devenue la deuxième plus jeune double n ° 1 de l’histoire de la WTA – et son jeu en constante évolution – les améliorations récentes les plus notables concernaient son coup droit et son deuxième service – garde la rapprochant du sommet du classement en simple et plus près d’un titre du Grand Chelem.

Et à ce stade, avoir le sport complet de plus de 20 000 personnes à Ashe ne fait pas de mal non plus.

« Elle a trouvé un foyer là-bas, dit papa. “J’espère qu’elle va jouer là-bas pour le reste du tournoi.”

AP Sports Writer Dan Gelston a contribué à ce rapport.

Plus de couverture AP du tennis de l’US Open : https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press