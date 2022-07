Coco de Love Island quitte la célébrité et retourne à son travail normal après s’être fait larguer

Coco de LOVE Island a quitté la célébrité et est retournée à son travail après avoir été larguée de la villa.

La graphiste de 27 ans de Surrey – qui travaille également comme ring girl et shoot girl – a déclaré qu’elle reviendrait à la vente de boissons dans les clubs plus tard ce mois-ci.

Érotème

Instagram

La star de la télévision est redevenue une tireuse[/caption]

Malheureusement, Coco n’a pas trouvé l’amour dans la villa après avoir été en couple avec Andrew Le Page, 27 ans, et a reçu la botte la semaine dernière avec Josh Le Grove, 22 ans.

Coco a dit qu’elle “vivait [her] meilleure vie » après avoir été largué de la villa et a déclaré sur Reality with Will Njobvu : « Je vais en fait retourner à la fusillade la semaine prochaine.

Il a ensuite plaisanté sur la possibilité d’obtenir des boissons gratuites d’elle s’il la rencontrait dans le club, avec sa réponse : « Pas gratuitement. J’ai besoin de gagner de l’argent.

La star de télé-réalité a admis qu’elle ne savait pas où elle serait basée, mais a déclaré qu’elle travaillerait pour une agence et qu’elle serait probablement une discothèque étudiante.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR ‘aider’ Les fans de Love Island repèrent un échange tendu entre Davide et Ekin-Su alors que des bombes sont révélées RUPTURE D’AFFAIRE Jacques a offert 60 000 £ pour faire Celebs Go Dating mais jure d’attendre Paige à la place

Elle a déclaré: «Je suis vraiment excitée. Je pense que ça va être amusant.

Coco a taquiné que les gens pourraient demander en plaisantant de “lui lécher les seins” – après avoir laissé échapper les bouffonneries d’elle et d’Andrew dans la chambre.

Mais Coco a suggéré qu’elle n’avait pas l’intention d’être une fille abattue pendant longtemps – et qu’elle attendait des «opportunités» après le spectacle.

Elle a ajouté: “Je ne vais pas seulement vivre de mes économies, non. Alors je vais y retourner [to shot girling].”





Coco est retournée au Royaume-Uni, et elle a depuis partagé des mises à jour avec les fans sur les réseaux sociaux.

Lors d’une récente séance de questions-réponses avec ses nouveaux fans, Coco a révélé qu’elle ne s’appelait pas vraiment comme ça.

Interrogée par un fan sur son vrai nom, elle a répondu: “Je suis née Chloé mais je ne pouvais pas prononcer mon nom, alors je me suis rebaptisée Coco en tant que bambin #extra.”

Coco s’est ouverte sur divers autres aspects de l’émission lors de sa discussion franche avec les fans.

En savoir plus sur le soleil PARC AQUATIQUE BRICOLAGE Papa crée un toboggan aquatique épique pour ses enfants dans le jardin à partir d’une vieille terrasse ENCAISSEMENT Vous avez obtenu votre remboursement de taxe d’habitation sous forme de réduction de facture ? Voici comment le retirer en CASH

Une personne a demandé si elle était en bons termes avec les filles de Casa Amor, ce à quoi elle a répondu : « Nous étions toutes si proches à la fin de Casa, nous étions si nerveuses à la reconversion et nous nous entendions si bien.

“Ce fut un choc de révéler des mensonges exagérés et des commentaires jamais faits à mon visage par quelques-unes des filles, mais j’ai maintenant la chance de mettre les choses au clair.”

Instagram

Coco a déclaré qu’elle recommencerait à vendre des boissons dans les clubs plus tard ce mois-ci[/caption]