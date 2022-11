Coco Austin pleure après qu’Ice-T l’ait félicitée d’avoir élevé leur fille : “Je t’aime à en mourir”

Le rappeur Ice-T a fait l’éloge de sa femme, Coco Austin, lors d’une récente apparition sur “Tamron Hall” alors que l’ancien mannequin fait face à des critiques en ligne sur sa parentalité de la jeune fille du couple, Chanel.

Lors de l’apparition d’Austin dans l’émission, l’animatrice a diffusé un message vidéo envoyé par son mari depuis le plateau de “Law & Order: SVU” offrant à sa femme de 22 ans des éloges élogieux qui l’ont fait pleurer.

“C’est une dédicace à ma femme Coco”, déclare Ice-T, dont le vrai nom est Tracy Marrow, dans la vidéo préenregistrée. “Tu es la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée, la personne la plus gentille que j’aie jamais rencontrée et la meilleure mère Chanel que l’on puisse imaginer.”

“Je t’aime à en mourir”, a ajouté le rappeur. “Vingt-deux ans, bébé, et ça s’améliore de jour en jour.”

ICE T JOKES QU’IL A ÉTÉ “VOLÉ” À LA STATION D’ESSENCE DU NEW JERSEY AU MILIEU DE PRIX RECORDS: “MON ARGENT EST PARTI”

Hall dit à Austin après la fin de la vidéo que son mari voulait la surprendre en personne mais qu’il était coincé à travailler sur le plateau.

“Oh mon Dieu!” a déclaré l’ancien mannequin Playboy de 43 ans tout en devenant émotif. “C’est plutôt cool. C’est cool.”

Austin a ensuite dit à Hall que le message était important car elle a dû faire face à des réactions répétées sur la façon dont elle élève Chanel, malgré la suspension de sa carrière ces dernières années pour devenir parent à plein temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis tout le temps sous un microscope et vous n’entendez pas ce que vous faites de bien”, a-t-elle déclaré à Hall. “Vous n’entendez pas la bonté, vous entendez juste beaucoup de mal … et je sais que je suis une bonne mère.”

“Tout mettre de côté, ma carrière, tout, rien que pour elle”, a noté Austin. “Et tu veux juste un peu d’amour, tu veux un peu de respect de la part des gens.”.