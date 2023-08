Coco Austin et sa fille Chanel en rose au Malibu Barbie Cafe : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Coco Austin44 ans, et sa fille de 7 ans Chanel n’aimez rien de plus que de porter des tenues roses assorties ! Et dans de nouvelles photos, le célèbre duo mère-fille semblait s’amuser lors d’une sortie au Malibu Barbie Cafe à New York. Dans la collection de photos du 8 août via Instagram, Glace-T’La femme de la bombe a secoué un tee-shirt Barbie rose ligoté et une paire de leggings tie-dye rose vif pour la sortie. Elle a terminé le look avec des boucles blondes platine et une paire de talons à bout ouvert rose vif. Chanel a assorti l’ambiance de sa maman avec des leggings rose vif et un t-shirt Barbie assorti avec des baskets Nike blanches. Les deux semblaient porter des montres roses assorties.

Sur une photo, Coco et Chanel ont levé les bras et ont sorti leurs hanches pour une adorable pose de poupée, et sur une autre, elles se sont allongées sur des chaises de plage roses et orange aux couleurs vives. Dans un troisième, ils ont tenté de surfer sur la vague dans une séance photo digne d’un IG. L’équipe mère-fille a rencontré le cousin de Coco pour une journée amusante au café de destination.

« J’ai été obsédé par Barbie ces derniers temps et j’ai enfin pu rendre visite à @barbiecafeofficial avec mon cousin @statt.hagan », a déclaré la personnalité de la télévision en légende des photos. « Nous nous sommes éclatés, comme vous pouvez le voir. Bonne nourriture et boissons. J’aime l’aventure et maintenant j’ai mon mini pour vivre des choses avec moi ! La vie est si colorée et si belle dans le monde de barbie ! C’EST TELLEMENT MON TRUC ! »

Les 3 millions de fans de Coco sur la plateforme adorent une bonne photo mère-fille assortie, et beaucoup d’entre eux ont pris le fil des commentaires pour réagir. « Tu es le modèle Barbie parfait ! » a observé un fan, tandis qu’un second a écrit : « Des photos ADORABLES ❣️ Surtout celle de la planche de surf. Un troisième adepte a fait remarquer: «J’adore les tenues et la façon dont vous et Chanel passez du temps de qualité ! Elle s’amuse toujours », aux côtés d’un emoji applaudissant.

Ce n’est un secret pour personne que Chanel est tout pour Coco et Ice-T. Dans un hommage au 6e anniversaire, Coco s’est de nouveau rendue sur Instagram pour parler de son adorable petit mini-moi. « Je suis tellement fière de la façon dont elle est devenue une fille douce, aimante et gentille », a écrit Coco dans le post de novembre 2021. « Je ne pouvais pas demander une meilleure fille. Mon meilleur ami pour toujours ! »

