Coco Austin brave à nouveau la police parentale en ligne avec une nouvelle vidéo de sa fille de 7 ans en train de twerk

Ice-T et Coco Austin ont reçu plus de critiques de la part de la police parentale à la suite d’une vidéo familiale partagée sur son compte TikTok qui montrait leur fille Chanel, âgée de sept ans, en train de twerk.

“Je dois aimer passer du temps en famille”, Coco a légendé la vidéo. “Les adultes de notre famille faisaient un TikTok et Chanel se précipite au milieu pour nous faire rire… Elle adore plaisanter. #tinabobsburgers #bobsburgers #tinabelcher #dancemoves.”

La réaction des médias sociaux a rapidement frappé la plate-forme de Coco après avoir publié quelques extraits d’une fête de Noël avec des êtres chers en pyjama assorti.

Coco et Ice-T n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

JESSIE JAMES DECKER, THE ROCK, PINK LEAD HOLLYWOOD FAMILLES RIPOSTE CONTRE LA POLICE PARENTALE

“Je ne trouve pas ça correct, surtout sur les réseaux sociaux”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Il y a tellement d’esprits malades ici, la sécurité et l’intimité de cet enfant devraient être mieux préservées. Mais, chacun le sien.”

Un autre adepte a ajouté: “SMH juste pourquoiyyy, ce n’est pas bien!”

“Ce n’est pas beau du tout”, a répondu un critique, tandis qu’un autre utilisateur a écrit : “Je suis sûr qu’elle grandira pour devenir comme sa mère.”

ICE T ET SA FEMME COCO FACE À UN CONTREFAÇON EN LIGNE POUR POUSSER SA FILLE CHANEL, SIX DANS UNE POUSSETTE

“Enseigner aux enfants à grandir maintenant… d’accord, continuez”, a déclaré un troll d’Instagram.

Malgré une vague de commentaires négatifs, les fans n’ont pas tardé à défendre l’artiste et sa femme.

“Juste un enfant qui s’amuse S’IL VOUS PLAÎT, arrêtez de faire plus grand qu’un enfant qui s’amuse”, a écrit un utilisateur.

“Coco a le cœur le plus authentique… ce bébé s’amuse avec sa famille… d’autres cultures font ça et c’est tout à fait normal. Occupez-vous de vos propres enfants.”

De nombreux commentaires ont attiré l’attention sur les hashtags utilisés par Coco à la fin de sa légende et ont remarqué les similitudes entre les films de danse de Chanel et le personnage animé Tina Belcher dans “Bob’s Burgers”.

“Les gens ont besoin d’éclaircir le fait qu’elle est en pyjama de Noël à peine face à la caméra et qu’elle copie clairement cette nana de Bob’s Burgers”, a écrit un abonné Instagram.

Le couple a accueilli Chanel dans le monde en 2015, et il a deux enfants issus de relations précédentes.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ice-T, dont le vrai nom est Tracy Marrow, a récemment fait l’éloge de sa femme pendant que Coco est apparu dans “Tamron Hall”. Son message préenregistré l’a fait pleurer.

“Vous êtes la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée, la personne la plus gentille que j’aie jamais rencontrée et la meilleure mère de Chanel que l’on puisse imaginer”, a déclaré la star de “Law & Order: SVU”. “Je t’aime à en mourir… Vingt-deux ans, bébé, et ça s’améliore de jour en jour.”



Elle a dit à Hall que les paroles de son mari avaient frappé à la maison pour un certain nombre de raisons, mais principalement parce qu’elle était souvent critiquée pour son approche non conventionnelle de l’éducation de leur fille.

“Je suis tout le temps sous un microscope et vous n’entendez pas ce que vous faites de bien. Vous n’entendez pas la bonté, vous entendez juste beaucoup de mal, et je sais que je suis une bonne mère”, a-t-elle déclaré. .

“Tout mettre de côté, ma carrière, tout, rien que pour elle… et tu veux juste un peu d’amour, tu veux un peu de respect des gens.”

Coco’s décision de continuer à allaiter Chanel après ses années de petite enfance était un sujet important pour les critiques de l’actrice, qui a grandi dans le sud de la Californie et s’est fait connaître en tant que mannequin de bikini.

Elle a également été critiquée pour avoir permis à sa fille de porter de faux ongles, baigné son enfant dans un lavabo et simplement embrassé sa petite fille.