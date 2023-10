Cocktails Molotov lancés sur la synagogue de Berlin – police

L’Allemagne a connu une recrudescence des attaques antisémites depuis le début de la guerre Hamas-Israël.

Deux cocktails Molotov ont été lancés mercredi sur une synagogue de Berlin, a indiqué la police, alors que le pays connaît une recrudescence des incidents antisémites liés à la guerre en cours entre le Hamas et Israël.

Selon la police, vers 3 h 45, heure locale, deux assaillants masqués ont lancé des bouteilles contenant un liquide inflammable sur le bâtiment du quartier de Mitte, déclenchant un incendie et prenant la fuite. L’incendie a été rapidement maîtrisé par les forces de sécurité.

Le bâtiment ciblé, qui appartient à la communauté juive Kahal Adass Jisroel, abrite également une garderie et une école de yeshiva, a indiqué le Conseil central des juifs d’Allemagne. La police a déclaré que plusieurs heures après l’attaque, une personne s’est rendue à la synagogue en scooter et a été brièvement arrêtée pour avoir crié des slogans anti-israéliens.

Le chancelier Olaf Scholz a condamné l’attaque. « Ce que certains d’entre eux crient et font me scandalise personnellement, et je suis convaincu que les citoyens allemands sont du même avis que moi. » Scholz a déclaré aux journalistes. « Nous sommes unis pour la protection des Juifs. »

Plus tard mercredi, la police a utilisé du gaz poivré et des canons à eau pour disperser deux manifestations pro-palestiniennes dans la capitale. Au cours d’un rassemblement, des émeutiers ont incendié des poubelles et ont lancé des pierres sur la police et les véhicules de secours, a indiqué la police. Au total, 39 arrestations ont été effectuées et 20 policiers ont été blessés.

D’autres actions antisémites ont été enregistrées au cours de la semaine. Les drapeaux israéliens accrochés en solidarité avec les victimes des attaques du Hamas en Israël ont été arrachés et incendiés dans plusieurs villes d’Allemagne, tandis que des croix gammées et des slogans anti-juifs étaient dessinés sur les fragments du mur de Berlin.