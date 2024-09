Cocktail de vitamines, luminothérapie rouge, zéro sucre et plus encore

Halle Berry partage les secrets de sa routine santé et bien-être.

Dans un nouvelle histoire de couverture pour Marie ClaireL’actrice de 58 ans a déclaré qu’elle se sentait « mieux et plus forte » qu’elle ne l’avait jamais été dans sa vingtaine, grâce à la luminothérapie rouge, à des séances d’entraînement quotidiennes et à l’élimination totale du sucre de son alimentation.

« L’âge n’est qu’un chiffre qu’on nous colle à la naissance », a-t-elle expliqué, ajoutant plus tard : « J’ai l’impression d’être désormais au sommet. »

Halle Berry, 58 ans, a révélé ses secrets de santé et de bien-être dans son nouvel article de couverture pour Marie Claire. Yana Yatsuk pour Marie Claire US

L’actrice ne jure que par la thérapie par la lumière rouge, la thérapie par le froid et le chaud, les entraînements quotidiens et bien plus encore. Yana Yatsuk pour Marie Claire US

En plus de prendre des vitamines et des hormones, Berry a également supprimé le sucre de son alimentation. Halleberry/Instagram

Berry a déclaré au média que son régime de longévité comprend actuellement « un cocktail de vitamines et de suppléments », ainsi que de la progestérone, de la testostérone et de l’œstriol.

L’actrice de « Catwoman » a également recours à la thermothérapie – dont les stars comme Selena Gomez sont également adeptes – en utilisant des traitements par le chaud et le froid en fonction de ses besoins.

De plus, l’ancienne James Bond girl fait de l’exercice physique une partie de sa routine quotidienne et adapte souvent son entraînement en fonction de ses rôles d’actrice. Lors du tournage de « Bruised » en 2020, par exemple, la belle brune a étudié le jiu jitsu, le muay thaï et le taekwondo.

« Le sucre est l’ennemi », a-t-elle déclaré au média. « Vous ne pourriez pas me mettre quelque chose de sucré devant moi en ce moment et me payer pour le manger. Je ne suis tout simplement pas intéressée. » Yana Yatsuk pour Marie Claire US

Berry a reçu un diagnostic de diabète au début de la vingtaine et est tombée dans le coma diabétique. Yana Yatsuk pour Marie Claire US

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Berry a déclaré à Marie Claire que le fait d’avoir reçu un diagnostic de diabète au début de la vingtaine – et de tomber dans le coma diabétique – a également été le catalyseur qui l’a poussée à donner la priorité à son bien-être.

Elle a choisi d’éliminer définitivement le sucre de son alimentation et d’assainir son alimentation afin d’éviter de devoir recourir à l’insuline.

« Le sucre est l’ennemi », a-t-elle déclaré au magazine. « Vous ne pourriez pas me mettre quelque chose de sucré devant moi en ce moment et me payer pour le manger. Je ne suis tout simplement pas intéressée. »

Les problèmes de santé ont incité Berry à donner la priorité à sa santé et à son bien-être. Yana Yatsuk pour Marie Claire US

Elle a déclaré qu’elle était désormais « arrivée à cet endroit en se sentant mieux et plus forte que lorsque j’avais 20 ans ». Yana Yatsuk pour Marie Claire US

En plus des conseils de santé et de bien-être, Berry s’est également montrée franche avec le magazine Glossy sur l’âgisme à Hollywood et sur les raisons pour lesquelles elle essaie de redéfinir les stéréotypes de casting à Hollywood alors qu’elle approche des 60 ans.

« En tant que femmes, nous sommes définies par [age] « Nous sommes beaucoup plus sensibles à ce genre de comportement que les hommes et parfois cela peut nous affaiblir. Cela peut nous amener à penser à ce que nous sommes censées faire », a-t-elle expliqué.

« Nous devons nous en sortir et dire : « Non, je vais faire ce que je peux faire tant que je me sens bien en le faisant ! » Et ce sera tout ce que je veux. je « Je veux que ce soit. C’est moi qui définis cela. »

L’actrice a également évoqué l’âgisme à Hollywood dans l’interview. @halleberry/Instagram

« L’âge n’est qu’un chiffre qu’on nous colle à la naissance », a déclaré l’actrice oscarisée. « En tant que femmes, nous sommes définies par cet âge bien plus que les hommes et parfois, cela peut nous affaiblir. » Halleberry/Instagram

L’ancien mannequin a également noté qu’elle avait « toujours su » qu’elle était « plus que » son visage et son corps – malgré la pression constante de l’industrie pour qu’elle ait une certaine apparence et agisse d’une certaine manière.

« Alors, quand cela [beauty] « Au fur et à mesure que les choses commencent à changer, peut-être pour la première fois de ma vie, les gens se concentreront sur les autres aspects de moi que je trouve bien plus intéressants », a déclaré Berry.

« C’est une période passionnante pour une renaissance. Ce n’est pas le moment de tout plier bagage. C’est le moment de se demander : « Maintenant que je suis libre, que puis-je faire ? » »