Le gouvernement fédéral n’est pas enclin à expédier des fournitures de vaccins supplémentaires au Michigan pour lutter contre la forte augmentation des cas dans l’État, a déclaré lundi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Le Dr Rochelle Walensky a noté qu’il faut de deux à six semaines entre le moment où les vaccins sont injectés et jusqu’à ce que l’impact puisse être réalisé.

« Lorsque vous avez une situation aiguë, un nombre extraordinaire de cas comme nous en avons au Michigan, la réponse n’est pas nécessairement de donner un vaccin, la réponse est de vraiment fermer les choses », a déclaré Walensky lors d’un briefing de réponse COVID de la Maison Blanche. «Si nous essayions de vacciner pour échapper à ce qui se passe au Michigan, nous serions déçus qu’il ait fallu si longtemps pour que le vaccin fonctionne, pour avoir réellement un impact».

Andy Slavitt, le conseiller principal COVID de la Maison Blanche, a déclaré que changer les stocks de vaccins « pour jouer à Whac-a-Mole n’est pas la stratégie que les dirigeants de la santé publique et les scientifiques ont élaborée ».

Également dans l’actualité:

►Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a attaqué lundi YouTube et sa société mère Google, accusant le géant de la technologie de censure pour sa décision la semaine dernière de retirer de sa plate-forme la vidéo d’une discussion sur le coronavirus qu’il a organisée où son panel a critiqué les verrouillages et le port de certains masques comme inefficaces .

► Le créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda a rejoint le maire de New York, Bill de Blasio, lundi lors de l’inauguration d’un site de vaccination COVID-19 de Times Square destiné à relancer l’industrie du divertissement de la ville.

►Toutes les écoles de la province la plus peuplée du Canada, l’Ontario, seront fermées et passeront à l’apprentissage en ligne en raison d’un nombre record d’infections à coronavirus alimentées par des variantes de virus plus contagieuses, a annoncé lundi le premier ministre de la province. Le premier ministre Doug Ford a déclaré que son gouvernement passait à Internet uniquement après les vacances d’avril de cette semaine.

►Les États-Unis ont établi un record d’une journée samedi en administrant 4,6 millions de doses de vaccin, a déclaré lundi le conseiller principal COVID de la Maison Blanche, Andy Slavitt. Plus de 45% des Américains adultes ont reçu au moins une dose et 28% sont entièrement vaccinés, a-t-il déclaré.

►Illinois a ouvert l’admissibilité au vaccin aux 16 ans et plus lundi, et jeudi, l’État de Washington et la Californie rejoindront les plus de 40 États offrant un accès au vaccin à tous les adultes.

►Pour la première fois depuis des mois, des boutiques, des coiffeurs et des « jardins » de pub ont rouvert lundi en Angleterre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les gens à «se comporter de manière responsable». L’ordre de « rester à la maison » de l’Irlande du Nord prend fin et certaines règles sont assouplies en Ecosse et au Pays de Galles.

►Les voyages augmentent à travers les États-Unis: le pays comptait en moyenne plus de 1,5 million de voyageurs jeudi et vendredi et près de 1,4 million de voyageurs samedi, comme les chiffres du week-end de Pâques, selon les données de la Transportation Security Administration.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,1 millions de cas confirmés de coronavirus et 562000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 136,1 millions de cas et 2,93 millions de décès. Plus de 237,79 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 187 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’Agence fédérale de gestion des urgences paie un maximum de 9 000 $ par funérailles et un maximum de 35 500 $ par demande dans un programme qui sera lancé le lundi 12 avril. Voici ce qu’il faut savoir.

Plus de femmes se font vacciner que d’hommes

Plus de femmes que d’hommes reçoivent le vaccin COVID-19, alors même que plus d’hommes meurent de la maladie. Les tableaux de bord de vaccination pour les 50 États et le district de Columbia au début du mois d’avril montrent que chacun des 38 énumérant des ventilations par sexe indique que plus de femmes ont reçu des vaccins que d’hommes. Les experts en santé publique ont cité de nombreuses raisons pour expliquer cette différence, notamment le fait que les femmes représentent les trois quarts de la main-d’œuvre dans les soins de santé et l’éducation, secteurs prioritaires pour les vaccins initiaux. Le Dr Rebecca Wurtz, directrice de l’administration et de la politique de la santé publique à l’Université du Minnesota, a déclaré que les femmes étaient plus susceptibles de perdre leur emploi pendant la pandémie et, dans de nombreux cas, porteraient le poids de l’enseignement et des soins aux enfants à la maison.

«Les femmes sont prêtes à ce que cela soit fait encore plus que les hommes», a déclaré Wurtz.

– Laura Ungar, Kaiser Health News

Regeneron dit que son cocktail aide à se protéger contre l’infection COVID

Regeneron Pharmaceuticals a annoncé lundi qu’un essai de phase 3 de son cocktail d’anticorps offrait une forte protection contre le COVID-19 pour les personnes vivant avec une personne infectée par le coronavirus. Le traitement réduit la probabilité d’infection et améliore les résultats pour ceux qui sont infectés, a déclaré Regeneron dans un communiqué. Le traitement semble également être efficace contre les variantes émergentes, a déclaré la société.

Le cocktail de Regeneron, une combinaison de deux médicaments, a été donné à l’ancien président Donald Trump lorsqu’il est tombé malade du virus. La société a déclaré qu’elle partagerait des données avec la FDA et demanderait une extension des autorisations d’utilisation d’urgence pour inclure la prévention du COVID pour les populations appropriées.

Les données suggèrent que le traitement «peut compléter les stratégies de vaccination répandues, en particulier pour les personnes à haut risque d’infection», a déclaré Myron Cohen, MD, qui dirige les efforts d’anticorps monoclonaux pour le réseau de prévention COVID parrainé par les NIH.

Ces collèges étaient plus susceptibles d’offrir un apprentissage en personne

Les collèges cherchant à inscrire plus d’étudiants ou ceux des États sous contrôle républicain étaient les plus susceptibles de rouvrir pour l’apprentissage en personne au cours du semestre d’automne 2020, selon une étude de la College Crisis Initiative, un groupe du Davidson College qui a suivi comment les collèges ont réagi à la pandémie.

Les chercheurs ont constaté que les collèges qui acceptent moins de candidats et dont les étudiants sont mieux préparés sur le plan académique étaient plus susceptibles d’être en ligne pendant la pandémie. Et ceux qui acceptaient plus d’étudiants et se trouvaient dans des États contrôlés par les républicains étaient plus susceptibles d’être en personne que les collèges des États bleus.

Qu’est-ce qui n’a pas semblé influencer le projet d’un collège d’ouvrir en personne? Cas de coronavirus. Les chercheurs ont écrit qu’ils n’avaient pas trouvé d’association entre le taux d’infection à coronavirus d’un État pour 100000 habitants et les projets du collège d’offrir des cours en ligne ou en personne.

– Chris Quintana

Les médecins ont dit qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient. Puis sa femme a parlé

Le même jour, le père de Debbie Lloyd a succombé au COVID-19, les médecins lui ont dit qu’il n’y avait pas grand-chose à faire pour son mari. Les poumons de Kevin Lloyd avaient été marqués par le virus, et seul l’oxygène à haut débit le maintenait en vie. Ses médecins ne voyaient guère d’espoir à long terme pour lui, étant donné l’état endommagé de ses poumons. Debbie Lloyd a déterminé qu’elle ne pouvait pas perdre son père et son mari le même jour à cause de la même maladie. Alors Debbie, une secrétaire d’école primaire, a pris une photo dans le noir.

Et une transplantation pulmonaire? elle a demandé. Aujourd’hui Debbie et Kevin Lloyd respirent plus facilement. Lisez leur histoire ici.

– Shari Rudavsky, star d’Indianapolis

La Floride rapporte une augmentation à un chiffre des décès dus au COVID-19

Pour la première fois en près de sept mois, l’État de Floride n’a signalé qu’une augmentation à un chiffre des nouveaux décès signalés liés à la pandémie de coronavirus. Le département de la santé de l’État a déclaré dimanche que sept autres Floridiens et deux autres non-résidents étaient décédés du COVID-19. Au cours des deux dernières semaines, les décès par COVID signalés quotidiennement dans tout l’État ont varié de 22 à 98, et les décès signalés d’une semaine à l’autre ont lentement diminué depuis janvier. Seuls cinq nouveaux décès de coronavirus en Floride ont été signalés le 28 septembre.

L’État continue de dominer le pays en nombre de variantes britanniques du coronavirus: 3510 cas identifiés, ainsi que 126 cas de variantes brésiliennes et 27 cas avec la variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

– Hannah Morse, Palm Beach Post

Les États-Unis s’engagent à être le chef de file des vaccinations mondiales

L’incapacité de la Chine à partager les informations et à donner accès aux experts internationaux de la santé publique dans les premiers stades de la pandémie a alimenté la crise mondiale, a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken. « Je pense que la Chine sait que dans les premiers stades de COVID, elle n’a pas fait ce qu’elle devait faire », a déclaré Blinken sur « Meet the Press » de NBC. « Et l’un des résultats de cet échec est que le (virus) est devenu incontrôlable plus rapidement et avec, je pense, des résultats beaucoup plus flagrants qu’il ne le pourrait autrement. »

Le secrétaire a promis que les États-Unis seront « le leader mondial pour aider à faire en sorte que le monde entier soit vacciné ».

Blinken a déclaré que la pandémie a révélé la nécessité d’un «système mondial de sécurité sanitaire plus fort pour s’assurer que cela ne se reproduise plus» et pour garantir que le monde puisse atténuer les crises de santé publique. Blinken a déclaré que l’Organisation mondiale de la santé doit être renforcée et réformée, et que « la Chine doit y jouer un rôle ».

