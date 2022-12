Cockatoo joue du xylophone dans une vidéo virale et impressionne Internet avec sa “musique originale”

De Mozart à Tchaïkovski, le monde a vu un grand nombre de compositeurs de musique. Il est maintenant temps de rencontrer une autre légende. Seulement cette fois ce ne sont pas les doigts humains qui créent la magie mais le bec d’un cacatoès. Bondi le cacatoès, est un cacatoès Ducorps âgé d’un an originaire de Finlande avec un grand talent pour la musique. Dans le dernier clip partagé sur Instagram de l’ami à plumes, les utilisateurs des médias sociaux peuvent profiter de Bondi jouant un solo de piano original sur un xylophone jouet. À la fin de la représentation, l’ami humain de Bondi l’acclame hors caméra et le cacatoès se joint à lui avant que le clip ne soit coupé. Découvrez les performances extraordinaires ici:

Certains utilisateurs de médias sociaux le surnomment “Bondi Beethoven”. Beaucoup ont repris la section des commentaires, laissant tomber les emoji d’applaudissements pour l’oiseau. Un utilisateur a même mentionné qu’avec le talent qu’il présente, Bondi a dû aller à l’école pour la composition. “C’est un musicien naturel… Il joue avec son corps et son âme”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait: “Oh mon, oh mon… j’ai besoin d’un Bondi Birdie dans ma vie… Tant de joie et de bonheur dans un petit ami à plumes.”

“Respect, Bondi a compris le système et l’utilise”, a commenté un troisième utilisateur.

Bondi le cacatoès n’est pas votre ami oiseau moyen. Il compte plus de 35 000 abonnés sur Instagram, qu’il divertit avec des clips hilarants. L’oiseau blanc a un don pour les noix et mâche les choses autour de la maison. Dans un clip partagé par Bondi, on peut le voir en train de jouer à Jenga avec son ami humain. Au début, il sort soigneusement un bloc Jenga. Mais la deuxième tentative s’avère plutôt infructueuse. Après avoir pris une bouchée de sa collation après le premier tour, Bondi attrape un autre bloc Jenga. Malheureusement, il bascule sur la tour. Mais au moins, un bloc est dans son bec. C’est ce qu’il appelle la bonne façon de jouer au jeu de toute façon.

Outre la composition d’une pièce pour piano et le jeu de Jenga, Bondi s’est également essayé au chant d’opéra, aux tours de cirque et au mannequinat.

