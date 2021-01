LOUISVILLE, Ky .: Olivia Cochran a marqué 15 points pour mener le n ° 2 Louisville à une victoire de 97-46 sur Bellarmine samedi.

Contrairement à la victoire de vendredi sur le nord du Kentucky, alors qu’ils avaient besoin d’un troisième quart pour surmonter un déficit, les Cardinals (7-0) ont pris le commandement tôt contre les Knights (0-5). Une poussée de 13-2 au premier quart a donné à Louisville une avance qu’il ne renoncerait pas.

Les Cardinals ont tiré 60,9% pour le match, 13 sur 16 au deuxième quart pour se retirer.

Même quand ils manquaient, quelqu’un était là pour nettoyer. Louisville a obtenu 17 rebonds offensifs, menant à 25 points de deuxième chance.

Louisville, qui menait jusqu’à 52-18 en première mi-temps, a continué d’ajouter à son avantage tout au long de la seconde période.

Cochran, une recrue de 6 pieds 3 pouces, a frappé ses sept tirs, menant six joueurs de Louisville à deux chiffres. Liz Dixon, une junior 6-5, a ajouté 14 points sur 5 tirs sur 6.

Norika Konno a égalé un sommet en carrière avec 11 points, et Dana Evans et Kianna Smith ont également marqué 11. Ramani Parker a terminé avec un meilleur 10 de la saison.

Bellarmine, qui n’a tiré que 32,7%, a été menée par Lauren Deels huit points.

GRANDE IMAGE

Bellarmine: Les Knights, un programme de première année de Division I à Louisville, n’avaient tout simplement aucune réponse pour une équipe de Cardinals qui les surclassait des deux côtés du terrain. Louisville a dépassé les Knights 48-18.

Louisville: Après leur performance de 4 en 22 vendredi, les Cardinals ont été plus sélectifs du périmètre samedi. Pourtant, ils n’ont fait que 3 sur 16 au-delà de l’arc. La production à l’intérieur de Cochran et Dixon, cependant, donne aux gardes de Louisville le temps de récupérer leurs photos. Au cours des deux derniers jours, Cochran et Dixon ont tiré un total de 24 sur 29 depuis le sol.

SUIVANT

Bellarmine joue samedi et dimanche prochains à Lipscomb.

Louisville revient à la conférence de la côte atlantique quand il accueille la Caroline du Nord mardi après-midi.

