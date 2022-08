Cochons comme animaux de compagnie : un homme de la Colombie-Britannique lance une pétition après la mort du cochon de compagnie illégal Hamson

Un homme de Chilliwack dont le cochon de compagnie illégal est décédé en 2021 après avoir dû être relogé en raison d’une violation du règlement a lancé une pétition appelée Hamson’s Law.

L’objectif est de modifier un règlement du district régional de la vallée du Fraser (FVRD) pour permettre aux gens d’avoir des cochons comme animaux de compagnie à Chilliwack et au-delà, a déclaré Eli Gagne.

Lui et sa famille ont eu un cochon nommé Hamson sur leur propriété à Chilliwack pendant environ un an et demi, de décembre 2019 à août 2021. Il n’avait que 12 semaines quand ils l’ont eu.

Gagné a reçu un appel du contrôle des animaux avec le FVRD le 5 août 2021 après qu’un voisin a déposé une plainte concernant le cochon miniature à ventre plat de 70 livres dans l’arrière-cour de Gagné.

Selon le règlement du FVRD, le bétail n’est pas autorisé comme animal de compagnie à l’intérieur d’une résidence ou sur un immeuble.

Les détails de la plainte n’ont pas été révélés à Gagné et il s’est vu accorder une semaine pour rapatrier Hamson, sous peine d’une amende de 100 $ par jour.

La famille a été forcée de trouver une nouvelle maison pour Hamson, alors ils l’ont transféré dans une ferme d’agrément à Kelowna le 8 août 2021.

Quatre heures après son arrivée dans sa nouvelle maison, Hamson est décédé.

“C’est déjà assez grave de devoir être relogé, puis de mourir à cause du stress et de l’anxiété”, a déclaré Gagné lors d’une interview avec Le progrès de Chilliwack en 2021.

Il est mort à cause du déménagement, a déclaré Gagné, ajoutant qu’il ne pouvait pas trouver une ferme locale qui accepterait Hamson.

“Aucune ferme de la région ne le prendrait parce qu’il n’est pas considéré comme du bétail selon leurs normes”, a déclaré Gagné.

Il a dit qu’il y a une «zone grise» dans le règlement et que le FVRD devrait faire une distinction entre un porc dans une zone résidentielle qui est un animal de compagnie et un qui est du bétail.

Il a maintenant lancé une pétition pour modifier le règlement n° 1206 afin de permettre la garde d’un, deux ou trois porcs – classés comme animaux de compagnie – sur une propriété privée.

C’est ce qu’on appelle la “loi de Hamson – Une pétition pour autoriser l’élevage de porcs comme animaux de compagnie”.

Hamson le cochon. (Soumis)

“Comprendre qu’il y a des raisons pour lesquelles les porcs ne doivent pas être gardés sur des” biens immobiliers “, il est possible de le faire d’une manière qui minimise ces problèmes”, lit-on dans la pétition en ligne.

Gagné a déclaré que Hamson était soigné comme un chien de famille et que lui et sa famille l’aimaient comme un animal de compagnie.

“Les problèmes liés au maintien du bétail sur des biens immobiliers, tels que les problèmes de bruit et l’élimination du fumier, peuvent être résolus par un individu s’il a l’esprit de le faire – comme l’ont fait les Gagnes et comme tout adulte raisonnable devrait pouvoir le faire”, a déclaré le états de pétition. “Ce n’est pas non plus l’affaire du district régional de savoir quel animal une famille choisit d’aimer, si cette famille le fait de manière responsable.”

Pour lire et signer la pétition, rendez-vous sur thepetitionsite.com/takeaction/554/756/615.

