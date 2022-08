Coca du Pérou : pour les dirigeants autochtones, un choix : rejoindre les narcos ou courir pour sauver votre vie

Des contrôleurs de l’environnement de Yamino, au Pérou, traversent un champ de coca à l’extérieur de leur village. (Angela Ponce/Pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

YAMINO, Pérou — Pour Herlin Odicio, l’offre de l’étranger a changé sa vie. L’homme, qui s’était présenté à l’improviste dans ce village indigène éloigné parlant espagnol avec un accent colombien et se faisant appeler “Fernando”, proposait de payer à Odicio 127 000 $ pour chaque avion chargé de pâte de cocaïne qui décollait des terres de sa communauté.

En retour, Odicio, le chef élu du peuple Cacataibo, cesserait de se plaindre aux autorités des trafiquants de drogue qui détruisaient la forêt tropicale pour faire place aux champs de coca, aux laboratoires de traitement et aux pistes d’atterrissage.

L’argent serait transformateur. Beaucoup des quelque 4 000 Cacataibo, cachés ici dans la luxuriante Amazonie péruvienne, vivent sans électricité ni eau courante. Ils vivent en grande partie de l’agriculture de subsistance, de la chasse et de la pêche.

Pourtant, Odicio a refusé.

« Je n’ai pas pu dormir après cela, mais je ne pouvais pas trahir mon peuple », dit-il. « Je n’aurais pas pu vivre avec moi-même. Rien de bon ne nous viendra du trafic de stupéfiants.

Pour le dirigeant de 36 ans de la Fédération autochtone des communautés Cacataibo, rejeter l’offre en septembre 2020 a été le début d’un cauchemar qui se poursuit encore aujourd’hui. Des menaces de mort graphiques par téléphone, SMS, réseaux sociaux et, pire que tout, transmises par ses voisins, l’ont conduit à mettre sa famille dans la clandestinité. Il revient maintenant à Yamin qu’occasionnellement et est sur le point d’abandonner son rôle de leader parmi les Cacataibo.

Ses craintes sont fondées. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, un environ 20 dirigeants autochtones — quatre d’entre eux Cacataibo – ont été tués dans ce territoire souvent anarchique, beaucoup par des tueurs à gages qui auraient été embauchés par des narcotrafiquants ou des bûcherons associés, alors que la culture de la coca s’étend des contreforts andins aux basses terres amazoniennes.

« Si nous continuons ainsi, avec l’avancée du narcotrafic, cette région deviendra un deuxième VRAEM », déclare Angel Gutiérrez, gouverneur par intérim d’Ucayali, faisant référence à la principale zone de culture de coca du Pérou. Le VRAEM – la vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro – produit autant de feuilles que la Bolivie.

La Colombie, le plus grand fournisseur de cocaïne des États-Unis, envisage de décriminaliser

Les raisons de la propagation sont complexes. Ricardo Soberón, chef de l’agence nationale de lutte contre les stupéfiants Devida, cite la hausse de la demande et le ralentissement du commerce via les ports du Pacifique du Pérou pendant la pandémie. Cela a fait de la migration des cultures vers l’est, plus près des frontières colombienne, brésilienne et bolivienne, une alternative logique.

Soberón pense qu’un autre facteur pourrait être une présence policière et militaire accrue dans la VRAEM. Le terrain vallonné et boisé est également le repaire des derniers vestiges du Sentier Lumineux, qui se concentrent désormais davantage sur la protection des narcos que sur la révolution maoïste. Le chef du groupe, Víctor Quispe Palomino, connu sous le nom de Camarade José, était blessés lors d’affrontements avec les forces de sécurité ce mois-ci mais reste en liberté dans la vallée.

Pourtant, la répression de la culture dans une partie de l’Amazonie péruvienne, une zone frontalière deux fois plus grande que la Californie, la fait souvent déferler dans de nouvelles régions dans un jeu sans fin de coup de taupe. Les critiques préviennent qu’il ne peut y avoir de solution sans aborder les aspects économiques fondamentaux, y compris la demande sur le plus grand marché mondial de cocaïne : les États-Unis.

Le président hondurien, allié de Trump impliqué dans le trafic de drogue, tente de convaincre Biden

Avec trois récoltes par an, chacune rapportant généralement entre 700 et 1 400 dollars par hectare avant main-d’œuvre, pesticides et autres coûts, la coca est bien plus rentable que les autres cultures amazoniennes, même avec les risques associés au commerce illicite.

L’empiètement de la culture sur Yamino et les communautés similaires a accru la pression sur les groupes autochtones de la région, qui étaient déjà aux prises avec les inégalités, l’acculturation et la perte des langues. L’effusion de sang des narcotrafiquants est la dernière attaque contre les cultures uniques des groupes autochtones, qui se sont développées au cours des millénaires dans la forêt tropicale, mais qui ont été attaquées depuis le début du boom du caoutchouc au XIXe siècle, y compris les massacres par le Sentier Lumineux dans les années 1980 et 1990. et l’exploitation forestière illégale endémique plus récemment.

De nombreuses communautés indigènes ici à Ucayali sont maintenant cernées par des champs de coca, la vie de leurs dirigeants étant menacée. Le Washington Post, accompagné de moniteurs bénévoles de Yamino, a vu plusieurs plantations de coca et les restes toxiques des laboratoires de traitement, à quelques encablures du village d’Odicio.

Au Brésil, le principal moteur de la déforestation est le bœuf. Au Pérou, on pense qu’il s’agit de coca. Le pays est la deuxième source mondiale de cette plante, dont la feuille est l’ingrédient clé de la cocaïne, après la Colombie.

Le coronavirus a fait chuter le prix de la coca. Cela pourrait remodeler le commerce de la cocaïne.

La culture à Ucayali est passée de 1 734 hectares en 2019 à 10 229 hectares en 2021, selon Devida. Pendant ce temps, l’agence forestière du gouvernement régional a repéré 57 pistes d’atterrissage clandestines creusées dans la forêt tropicale.

Compte tenu de la prohibition, de la demande mondiale et des rendements relativement faibles du cacao, du café et d’autres cultures légales, dit Soberón, cette croissance était inévitable, tout comme la narcoviolence qui l’a accompagnée.

« Ce qui est arrivé à Herlin est directement lié au prix international du café », dit-il. “Ce prix devrait tenir compte de la cocaïne évitée, du carbone séquestré et des peuples autochtones toujours en vie.”

La forêt tropicale guatémaltèque : jungle luxuriante, ruines mayas et narco-jets remplis de cocaïne

En théorie, les défenseurs menacés de l’Amazonie péruvienne sont protégés par des garanties formelles de sécurité de l’État péruvien. Mais Odicio dit que ces garanties ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. La police rend visite à Yamino environ une fois par an, dit-il, et n’a pas désigné d’agents armés pour le protéger.

« Nous ne pouvons pas aller voir la police ou les procureurs parce qu’ils agissent si lentement de toute façon », dit-il. « Et avant qu’ils ne le fassent, on apprend que nous les avons prévenus. Nous sommes complètement seuls.

Gutiérrez, le gouverneur par intérim — il a été nommé après que le gouverneur élu a été détenu en décembre pour corruption présumée — reconnaît le problème.

« La corruption est institutionnalisée à tous les niveaux au Pérou », dit-il. « C’est la triste réalité. C’est pourquoi les citoyens ne font pas confiance à leurs autorités.

Il note également un manque de ressources : la police d’Ucayali ne dispose que d’une poignée de camionnettes et de vedettes rapides pour couvrir 40 000 milles carrés de jungle.

“La solution ne peut pas être de simplement éradiquer, éradiquer, éradiquer”, dit-il. “Sans développement économique, ça va être très difficile.”

Un suspect de meurtre américain s’est enfui au Mexique. Les Gringo Hunters attendaient.

Le président Pedro Castillo, un populiste de gauche dont la base est les ruraux pauvres, y compris les producteurs de coca et les peuples autochtones, a été notoirement absent sur le sujet.

Le chef néophyte, la cible de cinq enquêtes distinctes sur la corruption et à peine accroché au pouvoir après une première année calamiteuse, a rencontré des dirigeants autochtones en juin mais n’a pris aucun engagement.

L’un de ces dirigeants – Berlin Diques, le chef de l’ORAU, la principale fédération indigène d’Ucayali – est cinglant. “C’était édifiant quand Castillo a été élu”, dit-il. « Les gens ont senti qu’il y avait enfin un président qui nous aiderait. Mais il a rompu chacune de ses promesses. Il est comme tous les autres. »

Le ministère de l’Intérieur, dirigé par sept ministres différents depuis l’entrée en fonction de Castillo en juillet 2021, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du ministère de la Justice a convenu qu’il était nécessaire de fournir davantage de soutien aux dirigeants autochtones menacés, mais a déclaré que le gouvernement s’efforçait de « rendre visible » le problème.

La guerre d’à côté : le conflit au Mexique déplace des milliers de personnes

Les moniteurs de Yamino passent la moitié de leur temps à patrouiller dans les 180 km² de forêt commune du village à l’aide d’un drone fourni par le ministère de l’Environnement. Ils disent également aux cultivateurs de coca – souvent des migrants sans terre fuyant la misère noire des Andes – qu’ils doivent partir. Certains producteurs sont amicaux, disent les moniteurs, mais d’autres les menacent avec des machettes et des fusils de chasse rouillés.

« Ils savent parfaitement qu’ils sont sur nos terres », dit César López, 36 ans. « Mais ils peuvent être assez têtus. Certains d’entre eux demandent même ce que nous faisons ici.

Les surveillants veillent à éviter les hommes armés qui gardent les champs pour le compte des gangs péruviens, colombiens et brésiliens qui achètent la coca. De là, il est traité et expédié vers le nord aux États-Unis et ailleurs. Il est légal de cultiver de la coca au Pérou, mais uniquement pour un usage domestique – principalement, la mastication de feuilles séchées comme stimulant léger. Mais la récolte dépasse maintenant largement la consommation intérieure.

La nuit, d’étranges explosions ont secoué la forêt tropicale autour de Yamino, un effort pour intimider la communauté, disent les habitants. Dans le village voisin de Mariscal Cáceres, disent-ils, des inconnus armés ont interrompu la circulation sur la route principale ces dernières semaines pour demander où se trouvaient les dirigeants de Cacataibo et, à une occasion, ont fouetté au pistolet un villageois.

À l’intérieur de la longue et ardue quête pour reprendre le baron de la drogue mexicain Caro Quintero

Les trafiquants opèrent également maintenant dans un 580-square-mile réserve pour le dernier Cacataibo non contacté restant, selon le service forestier d’Ucayali, qui a effectué des survols. La réserve a été créée l’année dernière après une campagne de deux décennies, mais est maintenant gâchée par des champs de coca et deux pistes d’atterrissage.

La réserve est le point de départ d’une couloir habité par certaines des dernières tribus sur Terre vivant encore dans l’isolement. Il s’étend sur 300 miles au nord-est jusqu’au Javari, la réserve brésilienne où le journaliste Dom Phillips, un ancien collaborateur du Washington Post, et l’avocat autochtone Bruno Pereira, ont été tués en juin.

« Nous pouvons défendre notre propre terre, jusqu’à un certain point, mais nous ne pouvons pas y aller pour défendre nos frères isolés », a déclaré Ucaremachi, un villageois de Yamino. “Ce sont les plus vulnérables, encore plus que nous, mais si on essayait de les aider, ce serait un bain de sang.”

Soberón, le chef de la Devida, admire le but de Gustavo Petro, le nouveau président de gauche colombien. Petro veut lancer une discussion internationale sur la fin de la guerre contre la drogue soutenue par les États-Unis en dépénalisant et en réglementant la cocaïne. Mais étant donné l’opposition à cette approche de Washington et d’ailleurs, dit Soberón, c’est “un peu utopique”.

En attendant, Devida fait la promotion du café et du cacao de qualité supérieure, qui rapportent plus que la plupart des alternatives à la coca. Mais ici, Soberón prévient que les demandes en Amérique du Nord et en Europe pour la traçabilité et la certification de ces produits équitables et biologiques sont financièrement impossibles pour les petits agriculteurs péruviens – les repoussant vers la coca.