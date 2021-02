Coca-Cola teste une bouteille en papier pour les boissons, et nous avons hâte d’en acheter du Coca Zero

Coca-Cola teste une nouvelle bouteille en papier pour sa gamme de boissons alors qu’elle tente d’éliminer les bouteilles en plastique de leur emballage. Il y a pas moins de 2000 bouteilles en papier qui sont actuellement à l’essai et le seront pendant les mois d’été. Ces bouteilles sont fabriquées à partir de bois issu de sources durables avec une barrière en matériau biosourcé capable d’empêcher la libération de gaz ainsi que de liquides et d’oxygène. La bouteille a été fabriquée par la société danoise Paboco ou The Paper Bottle Company et co-développée par l’équipe de recherche de Coca-Cola. Cela survient à un moment où l’entreprise a annoncé de nouveaux objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et se concentre davantage sur l’environnement.

L’entreprise insiste cependant sur le fait que cette technologie, qu’elle appelle une percée, est encore en développement. Dans le cadre de l’essai, 2000 bouteilles en papier de la boisson végétale AdeZ seront vendues via l’épicerie en ligne Kifli.hu pour comprendre les performances de l’emballage et aussi la réponse des clients. Paboco, la startup danoise, est soutenue par ALPLA et BillerudKorsnäs, en coopération avec Carlsberg, L’Oréal et The Absolut Company. Cette initiative intervient alors que la société Coca-Cola était sous pression pour créer un système d’emballage respectueux de l’environnement pour les boissons qu’elle vend. Dans un récent rapport publié par le groupe caritatif Break Free From Plastic, Coca-Cola a été classé premier pollueur de plastique au monde, suivi de son rival Pepsi et Nestlé.

L’essai des bouteilles en papier fait partie de l’objectif d’emballage durable World Without Waste de Coca-Cola Company consistant à collecter et recycler une bouteille ou une canette pour chaque bouteille vendue par l’entreprise d’ici 2030. Dans le même temps, l’entreprise doit réduire considérablement l’utilisation de matériaux d’emballage vierges et n’utiliser que des matériaux d’emballage 100% recyclables. «Les gens s’attendent à ce que Coca-Cola développe et commercialise de nouveaux types d’emballages innovants et durables. C’est pourquoi nous nous associons à des experts comme Paboco, expérimentant ouvertement et conduisant ce premier essai sur le marché », déclare Daniela Zahariea, directrice de la chaîne d’approvisionnement technique et de l’innovation chez Coca ‑ Cola Europe.

Coca-Cola n’est pas la seule entreprise à tester les bouteilles en papier. Le fabricant de vodka Absolut doit également tester des bouteilles en papier pour sa boisson gazeuse à la framboise, au Royaume-Uni et en Suède. L’astuce pour que ces bouteilles fonctionnent serait la robustesse qu’un moulage à un seul matériau peut fournir et ne pas avoir de joints dans l’emballage pour empêcher les fuites de la pression que les boissons gazeuses génèrent à l’intérieur de l’emballage de la bouteille. Étant donné que le papier ne doit pas entrer en contact avec les boissons à l’intérieur, les entrailles de ces bouteilles en papier seront recouvertes d’un revêtement durable dérivé de plantes.