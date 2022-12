Coca-Cola se lance dans les films de Noël

New York

CNN Affaires

—



Coca-Cola espère que cette saison des fêtes, les familles ouvriront des Coca, s’installeront dans un endroit confortable et regarderont sa première série de films d’anthologie de Noël.

La société de boissons s’est associée à la société de production Imagine Entertainment pour créer trois courts métrages, qui peuvent être visionnés sur Amazon Prime dans le monde entier. à partir de mercredi.

L’entreprise est une continuation de la plate-forme Real Magic de Coca-Cola, qui adopte une approche expérimentale pour commercialiser le produit principal de l’entreprise.

Au cours de la dernière année, Real Magic s’est concentré sur des saveurs inhabituelles et à durée limitée telles que Starlight, Byte et Dreamworld, qui ont été lancées parallèlement à des expériences numériques, notamment un concert holographique et un début à Fortnite. L’anthologie de Noël fait partie d’une nouvelle plateforme appelée Real Magic Presents.

Pour Coca-Cola (KO), il est important de faire plus que simplement vendre du soda – le géant du soda doit se connecter avec les jeunes consommateurs et construire de nouvelles traditions, d’autant plus que l’intérêt pour les boissons gazeuses sucrées stagne.

“Nous explorons toujours de nouvelles façons d’atteindre notre public”, a déclaré Selman Careaga, président de catégorie de la marque Coca-Cola, qualifiant Noël de “grande toile pour la créativité”. L’anthologie, a-t-il dit, est “une nouvelle façon de s’engager” avec les vacances.

Coca-Cola a une histoire de s’associer à Noël, à tel point que l’entreprise a une page FAQ pour “Est-ce que Coca-Cola a créé le Père Noël?” (La réponse : en quelque sorte. En 1931, la société a commandé une peinture du Père Noël qui correspond à la façon dont il est représenté aux États-Unis aujourd’hui, selon la page.)

Ces dernières années, les ours polaires et les camions très éclairés de l’entreprise ont été fortement liés aux vacances.

Cette année, Coke essaie quelque chose d’un peu plus high-concept.

Après avoir lancé la plateforme Real Magic en 2021, Coca-Cola a publié une vidéo sur YouTube intitulée “Real Magic at Christmas”, sur un garçon qui se lie avec ses nouveaux voisins en travaillant ensemble pour construire une cheminée à partir de boîtes en carton.

Cette année, les courts métrages sont plus longs — entre 10 et 12 minutes — et plus ambitieux.

Il y a “Alma”, qui montre une mère célibataire qui s’est refroidie à Noël et qui se souvient de la joie des vacances par un ordinateur sensible ; “Les Petits Mondes De Noël”, une histoire d’amour maussade sur deux ex qui se réunissent à Paris ; et “Christmas Bites”, sur un vampire qui gagne la famille de sa petite amie lorsqu’il remplace le Père Noël la veille de Noël.

Un spectateur ne saurait nécessairement qu’il s’agit de films Coca-Cola, à l’exception du fait que chaque film présente au moins un personnage en train de siroter un Coca.

Mais pour l’entreprise, les courts métrages ne se limitent pas au placement de produits. “Cela nous permet de travailler sur du contenu qui s’intègre dans notre plateforme Real Magic”, a déclaré Careaga.

Les films ne sont pas votre film de Noël ringard typique, et pas seulement parce qu’ils sont des courts métrages. Il n’y a pas d’histoires d’amour manifestes, de gros flocons de neige tourbillonnant autour de faux ensembles ou de chandails laids (du moins, pas trop).

Le modèle Hallmark est peut-être populaire aux États-Unis, mais il n’a pas nécessairement un attrait mondial, a déclaré Marc Gilbar, vice-président exécutif des marques et des documentaires chez Imagine Entertainment.

“J’ai mentionné les films Hallmark” aux membres de l’équipe mondiale travaillant sur le projet, a déclaré Gilbar. “Ce raccourci ne signifie pas grand-chose pour quelqu’un en Espagne ou quelqu’un en Argentine. C’est plus centré sur nos traditions.

L’anthologie Coca-Cola est conçue pour plaire à un public mondial. “Alma”, qui se déroule au Mexique, est en espagnol et “Les Petits Mondes De Noël” est en français. Seul “Christmas Bites” est en anglais.

Et bien que ce soient certainement des films de Noël, ils ne sont pas ouvertement religieux.

“Noël signifie différentes choses pour différentes personnes”, a déclaré Gilbar. « L’aspect religieux n’a jamais vraiment été évoqué. Il s’agissait plutôt d’autres traditions.

Alors que Coke plonge ses orteils dans la réalisation de films, son rival Pepsi a adopté une autre approche, en s’associant à la star de “Falling for Christmas” Lindsay Lohan pour promouvoir Pilk, ou Pepsi plus lait, comme une tradition de vacances.