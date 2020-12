Pour la troisième année consécutive, les grandes marques Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé ont été accusées de «zéro progrès» en matière de réduction des déchets plastiques, après avoir été désignées les plus pollueurs plastiques au monde. La marque américaine Coca-Cola a été classée premier pollueur plastique au monde par Libérez-vous du plastique dans son audit annuel, ses bouteilles de boissons ont été les plus fréquemment jetées sur les plages, les rivières, les parcs et autres lieux publics dans 51 des 55 pays étudiés. L’année dernière, la marque était la bouteille la plus souvent jetée dans 37 pays, sur 51 personnes interrogées.

La marque de boissons froides Coca Cola a fait pire que PepsiCo et Nestlé combinés, car la marque Coca-Cola a été trouvée sur 13834 pièces de plastique, tandis que la marque PepsiCo était sur 5155 et la marque Nestlé sur 8633 pièces de plastique.

L’audit annuel a été réalisé par 15 000 volontaires à travers le monde qui ont identifié le plus grand nombre de produits en plastique de marques mondiales trouvés dans le plus grand nombre de pays. Cette année, les bénévoles ont collecté 3 464 494 déchets plastiques, dont 63% étaient clairement marqués d’une marque grand public.

https://www.youtube.com/watch?v=/ebEDFFgv4FY

Emma Priestland, coordinatrice de la campagne mondiale de Break Free From Plastic, a déclaré que les plus grandes entreprises polluantes du monde prétendent se consacrer à la résolution de la pollution plastique, mais au lieu de cela, elles continuent à pomper des emballages plastiques nocifs à usage unique. Selon Emma, ​​le seul moyen d’arrêter la marée mondiale croissante de déchets plastiques était d’arrêter la production, d’éliminer progressivement l’utilisation unique et de mettre en œuvre des systèmes de réutilisation.

«Les marques multinationales comme Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé devraient montrer la voie en trouvant de vraies solutions pour réinventer la façon dont elles livrent leurs produits», a-t-elle déclaré. Jusqu’à 91% de tous les déchets plastiques jamais générés n’ont pas été recyclés et ont fini par être incinérés, en décharge ou dans l’environnement naturel, selon un 2017 étude.

L’audit mondial 2020 des déchets plastiques de marque a également révélé que les sachets à usage unique, utilisés pour vendre de petits volumes de produits tels que le ketchup, le café et le shampoing, étaient le type d’article le plus couramment trouvé, suivis des mégots de cigarettes, puis des bouteilles en plastique. .

Le coordinateur national de l’Association sud-africaine des récupérateurs, Simon Mbata a déclaré que la majorité du plastique que les volontaires rencontrent ne peut pas être recyclé. Ces produits en plastique sont partout, dans le flux des déchets, sur la terre. Lorsqu’il est enterré, il contamine le sol. Et par conséquent, tout ce qui ne peut pas être recyclé ne doit pas être produit.