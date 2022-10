Coca-Cola (KO) Résultats du troisième trimestre 2022

Coca Cola devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant la cloche de mardi.

Voici ce qu’attendent les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv :

Bénéfice par action : 64 cents attendus

Chiffre d’affaires : 10,52 milliards de dollars attendus

Rival PepsiCo a annoncé ses résultats plus tôt ce mois-ci et a relevé ses perspectives pour l’année entière, la hausse des prix ayant alimenté la croissance des ventes de boissons comme Gatorade et Mountain Dew. Le coke a également augmenté les prix pour atténuer les coûts plus élevés, mais les investisseurs surveilleront tout signe indiquant que les consommateurs se tournent vers des options moins chères.

Au dernier trimestre, Coke a relevé ses prévisions de croissance organique des revenus d’une fourchette de 7% à 8% à une fourchette de 12% à 13%. Cependant, il a réitéré ses perspectives de croissance du bénéfice par action de 5% à 6%, affirmant que l’inflation s’annonçait plus forte que prévu.

Mais Coke devra peut-être repenser ses attentes pour 2022 à mesure que le dollar américain se renforce. Environ les deux tiers des revenus de Coke proviennent des marchés internationaux, et d’autres sociétés multinationales ont vu les taux de change prendre une part importante de leurs ventes.

Les actions de Coke ont chuté d’environ 3 % cette année, ramenant sa valeur marchande à 247,6 milliards de dollars. Néanmoins, le titre a surperformé le marché dans son ensemble. Le S&P 500 est en baisse d’environ 20 % cette année.