Coca-Cola (KO) Résultats du T2 2022

Coca-Cola a annoncé mardi des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes alors que les ventes du géant des boissons dans les restaurants, les théâtres et d’autres lieux se remettaient de la pandémie.

Voici ce que la société a rapporté, par rapport à ce qu’attendaient les analystes de Wall Street interrogés par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 70 cents, contre 67 cents attendus

70 cents, contre 67 cents attendus Chiffre d’affaires ajusté : 11,3 milliards de dollars contre 10,56 milliards de dollars attendus

Le fabricant basé à Atlanta de Sprite, Dasani et Minute Maid a déclaré qu’il s’attend désormais à une croissance organique de ses revenus de 12% à 13%. Ses prévisions précédentes prévoyaient une croissance de 7% à 8%. Mais la société a également déclaré que l’inflation des prix des matières premières devrait désormais atteindre un pourcentage élevé à un chiffre, après avoir précédemment déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’il s’agisse d’un vent contraire à un chiffre moyen.

Pour les trois mois terminés le 1er juillet, le bénéfice net était de 1,91 milliard de dollars, ou 44 cents par action. Il y a un an, il était de 2,64 milliards de dollars, soit 61 cents par action.

Coca-Cola a déclaré que ses revenus au deuxième trimestre avaient augmenté de 12% par rapport à il y a un an grâce à des prix plus élevés et à une augmentation du volume mondial des caisses, qui a été tirée par la reprise de ses activités hors domicile. Avant la pandémie, Coca-Cola générait environ la moitié de ses revenus à partir d’occasions hors domicile, comme les achats de sodas dans les cinémas ou les restaurants.

L’entreprise a augmenté ses prix pour gérer les coûts plus élevés du fret, du sirop de maïs à haute teneur en fructose et de l’aluminium. Mais le PDG James Quincey a déclaré en avril que la société savait que les consommateurs n’avaleraient pas l’inflation à l’infini.

Plus tôt en juillet, son concurrent PepsiCo a annoncé une croissance organique de ses ventes de 13 % au cours de son deuxième trimestre, alimentée en grande partie par la hausse des prix de ses collations et boissons. Les dirigeants de Pepsi ont déclaré qu’ils s’attendaient à une aggravation de l’inflation au second semestre.

Les actions de Coke ont augmenté d’environ 1 % à 62,79 $ dans les échanges avant commercialisation.