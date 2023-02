Coca-Cola (KO) résultats du quatrième trimestre

Coca Cola a annoncé mardi des revenus trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, tirés par la hausse des prix de ses boissons.

Mais ces prix plus élevés ont nui à la demande de produits Coke comme le jus d’orange Simply et le lait Fairlife. Coke a déclaré que son volume de caisses unitaires, qui exclut l’impact des variations de change et de prix, a chuté de 1% au quatrième trimestre.

Les actions de la société ont augmenté de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 45 cents ajustés contre 45 cents attendus

Chiffre d’affaires : 10,13 milliards de dollars contre 10,02 milliards de dollars attendus

Le géant des boissons a déclaré au quatrième trimestre un bénéfice net attribuable à la société de 2,03 milliards de dollars, ou 47 cents par action, contre 2,41 milliards de dollars, ou 56 cents par action, un an plus tôt.

En excluant une charge de dépréciation liée à ses activités russes et à d’autres éléments, Coke a gagné 45 cents par action.

Les ventes nettes ont augmenté de 7 % pour atteindre 10,13 milliards de dollars, tirées par une croissance de 12 % des prix et un mélange plus cher de boissons vendues.

Le volume de caisses unitaires est resté stable en Amérique du Nord et a reculé de 5 % dans son segment Europe, Moyen-Orient et Afrique. Le PDG James Quincey a déclaré au dernier trimestre que les consommateurs européens modifiaient leur comportement en réponse à la flambée de l’inflation.

Le segment des boissons gazeuses pétillantes de Coke et sa division eau, sports, café et thé ont enregistré un volume stable pour le trimestre, bien qu’il y ait eu quelques points positifs. Le volume de Coke Zero Sugar a grimpé de 9 % et son activité café a vu son volume augmenter de 11 % à mesure que la société développait sa marque Costa.

Le point le plus faible a été le segment des jus, des produits laitiers à valeur ajoutée et des boissons à base de plantes de Coke, qui a vu son volume diminuer de 7 % au cours du trimestre. La société a déclaré que la suspension de ses activités russes pesait sur la division.

Pour 2023, Coke prévoit une croissance comparable des revenus de 3 % à 5 % et une croissance comparable du bénéfice par action de 4 % à 5 %. Wall Street prévoyait une croissance des revenus de 3,9 % et une croissance du bénéfice par action de 3 % pour l’année.

