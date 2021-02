Coca-Cola fait face à une réaction violente pour avoir prétendument rejoint une série de sociétés américaines qui endoctrinent leurs employés blancs avec une théorie critique de la race – y compris des demandes qu’ils «essaient d’être moins blancs».

La psychologue organisationnelle Karlyn Borysenko, une militante contre l’endoctrinement dit critique de la théorie raciale, a déclaré vendredi qu’elle avait obtenu des copies du matériel de formation d’un dénonciateur de Coca-Cola qui avait reçu un e-mail de la direction annonçant le cours. Le cours est administré en ligne, via la plateforme Linkedin Learning, et a le droit «Confronter le racisme, avec Robin DiAngelo», un des principaux partisans de la théorie critique de la race qui propose des séminaires d’entreprise « Blancheur, fragilité blanche » et «Justice raciale». Elle est connue pour facturer jusqu’à 40 000 $ pour une conférence d’une demi-journée.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola oblige les employés à suivre une formation en ligne en leur disant de "essayez d’être moins blanc." Ces images proviennent d’un lanceur d’alerte interne: pic.twitter.com/gRi4N20esZ – Karlyn soutient l’interdiction de la théorie critique des races dans NH (@DrKarlynB) 19 février 2021

Bien que la société n’ait pas encore confirmé l’authenticité des images et que le cours de formation en question soit offert en ligne à toute personne disposée à payer pour cela, Borysenko a observé que les diapositives comportent un logo Coca-Cola dans le coin supérieur droit.

Une chose que vous devez tous garder à l’esprit est que Coke n’est probablement pas la seule entreprise à utiliser cette formation avec ses employés. C’est sur LinkedIn Learning – toute entreprise peut payer pour cela. Quelles autres entreprises incitent leurs employés à le faire? – Karlyn soutient l’interdiction de la théorie critique des races dans NH (@DrKarlynB) 19 février 2021

Le cap du cours indique qu’il couvrira « Comprendre ce que signifie être blanc, » et «Contester ce que signifie être raciste.» On dit aux étudiants que «Être moins blanc, c’est: être moins oppressant; être moins arrogant; être moins certain; être moins défensif; être moins ignorant; soyez plus humble; Ecoutez; croire; rompre avec l’apathie; et «Rompre avec la solidarité blanche».

Il va de soi que les Blancs ont intrinsèquement tous ces traits indésirables, comme être oppressifs, arrogants et défensifs. Le point sous-jacent de la formation obligatoire est fait tout seul sur une autre diapositive: «Essayez d’être moins blanc.»

« Votre travail chez Coca-Cola ne devrait pas dépendre du fait que vous adhériez ou non à l’idée d’être moins blanc, » Dit Borysenko. «Cela devrait dépendre de votre capacité à faire votre travail ou non.»

Aussi sur rt.com « Propagande anti-américaine »: Trump tire un financement fédéral de la formation « antiraciste » du gouvernement « qui divise »

Le cours de formation à la lutte contre le racisme comprend également une diapositive indiquant que «Des ateliers ponctuels sur le racisme ne suffisent pas.» Les employés doivent prendre des mesures telles que la création « Groupes d’affinité mensuels, discussions interraciales, développement professionnel continu et questions d’entretien remaniées. »

Borysenko a déclaré que le conseil consiste essentiellement à faire en sorte que l’argent circule vers les soi-disant «Formateurs diversité» comme DiAngelo.

L’auteur conservateur et fondateur de Blexit, Candace Owens, a souligné que si le cours s’efforçait d’enseigner aux employés comment «Être moins noir, le monde imploserait et des poursuites judiciaires suivraient. J’espère sincèrement que ces employés poursuivront Coca-Cola pour racisme et discrimination flagrants. »

Si une entreprise envoyait un kit de formation expliquant aux Noirs comment «être moins noirs», le monde imploserait et des poursuites en justice suivraient. J’espère vraiment que ces employés poursuivront @Coca Cola pour un racisme et une discrimination flagrants. https://t.co/07OPZouEcV – Candace Owens (@RealCandaceO) 19 février 2021

Les internautes ont grillé la société sur les images divulguées, certains même appelant le ministère de la Justice pour enquêter sur la façon dont Coca-Cola aurait «Discriminés» ses employés, tandis qu’un propriétaire d’entreprise autoproclamé a déclaré qu’elle retirerait un distributeur automatique d’entreprise de son établissement. La controverse a également incité Donald Trump Jr., le fils de l’ancien président, à intervenir.

Être propriétaire d’une petite entreprise appartenant à une minorité de race blanche @Coca Cola pour avoir une machine à coke dans mon établissement, je les contacterai lundi matin pour leur demander de retirer leurs produits de merde de mon établissement privé https://t.co/zsgngjNJiq – Chasity Pawvlik (@ ChasityAnn426) 19 février 2021

OMG https://t.co/SmDAef3dRR – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 19 février 2021

Certains utilisateurs ont repoussé et ont salué Coca-Cola pour ses efforts, suggérant « Seuls les bigots sont fous » sur le cours de formation. Un intervenant a suggéré que le séminaire aurait dû se concentrer sur « blancheur » lui-même plutôt que la façon dont les employés doivent être « Moins de blanc, » il a néanmoins ajouté « Bien sur Coca-Cola pour ce travail. »

Seuls les fanatiques sont en colère contre Coca-Cola pour la formation «moins blanche». Ils sont les seuls à ne même pas examiner ce qu’il y a d’autre parce qu’ils se concentrent sur la vapidité blanche, l’art pas si subtil de ne pas donner de FA, prouvant le principe même de la formation. – (@exavierpope) 20 février 2021

Ils auraient dû changer cela pour parler spécifiquement de "blancheur" et pas "Soyez moins blanc" mais bon sur @Coca Cola pour faire ce travail. Aussi, travaillez avec nous à @SpawnOnMe. Nous sommes extrêmement moins blancs lol https://t.co/M7ewpnag9O – Kahlief « BHM = Mieux vaut avoir de l’argent » Adams (@Kahjahkins) 19 février 2021

L’un des principaux colporteurs de la doctrine critique de la race, DiAngelo est peut-être mieux connue pour son livre « White Fragility », qui reproche aux Blancs de devenir en colère, défensifs ou hostiles lorsqu’ils «Confrontés à l’idée qu’ils sont complices du racisme systémique.» L’ancien président Donald Trump a interdit en septembre dernier aux agences fédérales de soumettre leurs employés à une formation basée sur la théorie critique de la race après avoir constaté que c’était le cas. «Propagande anti-américaine qui divise». Le président Joe Biden a annulé cette interdiction le mois dernier, le premier jour de son mandat.

Coca-Cola a déjà produit un «Guide des alliés» pour les employés au milieu de la vague d’émeutes raciales de l’été dernier aux États-Unis. Borysenko pense que le dernier effort de réveil racial de la société ne sera pas utile aux employés de toute couleur de peau. «Vous ne créez pas un environnement de travail plus sain», elle a dit. «Vous ne faites que créer plus de division et enseigner… une grande partie de votre personnel à se haïr.»

Aussi sur rt.com Si l’Amérique veut vraiment l’unité, elle doit en finir avec la théorie critique de la race

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!